Angelina Jolie osvojila tonyja za muzikal

Na 77. podelitvi tonyjev je prvega v kategoriji muzikal odnesla Angelina Jolie. Prireditev je potekala v nedeljo v Gledališču Davida H. Kocha v Lincoln Centru v New Yorku.

Prestižna priznanja prejmejo najboljši ustvarjalci v gledališču na Broadwayu. Angelina si je priznanje priborila z muzikalom The Outsiders: A New Musical, pri katerem je sodelovala kot producentka. Da se ga je 49-letnica sploh lotila, ima veliko zaslug njena 15-letna hčerka Vivienne. Ta je mamo prepričala, da gre za dobro zgodbo. Potem ko sta si skupaj ogledali uprizoritev v La Jolli v Kaliforniji, se je slavna mama lotila produkcije na Broadwayu, najstnica pa je pomagala s svojimi pripombami in tako dvojno pripomogla k nastanku uspešne predstave. The Outsiders: A New Musical je prejel več nagrad, med njimi tudi najpomembnejšo, za najboljši muzikal leta. Zmagovalni muzikal se dogaja v Tulsi leta 1967, gre pa za zgodbo o 14-letniku, njegovih dveh bratih in najboljšem prijatelju, ki se trudijo preživeti in se upreti premožni rivalski skupini vrstnikov.

Mati in hči sta zadnje čase še posebno povezani. FOTO: Angela Weiss/Afp

Angelina in Vivienne sta se dogodka udeležili skupaj. Modno usklajeni mati in hči sta poželi številne komplimente, da sta si zadnje čase še posebno blizu, pa priča tudi dejstvo, da se je Vivienne v muzikalu, pri katerem je sodelovala kot prostovoljka, predstavila le z maminim priimkom Jolie. Priimek očeta, igralca Brada Pitta, je izpustila.

Vivienne ni edini otrok nekdaj slavnega para Jolie-Pitt, ki se je oddaljil od očeta. Na 18. rojstni dan, ki ga je praznovala maja, je na sodišče v Los Angelesu vložila vlogo za odstranitev priimka Pitt iz imena tudi njena sestra Shiloh. Še prej, novembra lani, se je na Spelman Collegeu kot Zahara Marley Jolie predstavila tudi 19-letna posvojena hči slavnega para.

Priznal pomanjkljivosti v vlogi očeta

Brad in Angelina, ki sta se razšla septembra 2016, imata še sinove Maddoxa, Paxa in Knoxa. Maddox in Pax z igralcem naj ne bi imela nobenega stika. Pax je v objavi za očetovski dan leta 2020 na instagramu očeta celo označil za prvovrstnega tepca. Po pisanju tujih medijev naj bi se vsi otroci v bitki med starši postavili na Angelinino stran. »Žalostno je, da se je spor z leti samo poglobil. Fanta se ne zmoreta pobotati z očetom, čeprav se je ta neštetokrat opravičil in poskušal zgraditi nov odnos,« je pred časom povedal neimenovani vir.

Vivienne se v muzikalu ni podpisala s priimkom očeta Brada Pitta. FOTO: Profimedia

Da se otroci oddaljujejo od očeta, naj bi bila kriva Angelina, ki se bojda ne more otresti starih zamer. Iz sodniških spisov je razvidno, da je v vlogi za ločitev navedla, da je opiti Brad njo in otroke verbalno in fizično napadel med poletom z zasebnim letalom leta 2016. Navedbe so sprožile preiskavo, a uradne obtožbe na koncu ni bilo.

Brad si menda želi, da bi se z otroki znova povezal. Opravičil se jim je za svoja dejanja, ki jih je storil pod vplivom alkohola, in začel po razhodu obiskovati terapije.

Leta 2017 je za GQ priznal pomanjkljivosti v vlogi očeta: »Odraščal sem ob očetu, ki je bil prepričan, da vse najbolje ve, in se ni trudil spoznati človeka ter njegovih dvomov in skrbi. Tega sem se zavedel ob ločitvi in si rekel, da moram biti boljši zanje. Da jim moram dokazati, da sem lahko boljši.«