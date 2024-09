Sanjska poroka na Bledu: ameriški zvezdnik slovenskih korenin je dahnil usodni da (FOTO)

Kalifornijec Ben Flajnik in nekdanja zvezda ameriškega Sanjskega moškega je v čarobnem objemu Bleda dahnil usodni »da«.

Več kot desetletje po nastopu v oddaji Sanjski moški je ameriški estradnik slovenskih korenin končno našel pravo. 41-letnik, ki je v šovu nastopil leta 2012, je sicer že lansko leto na Instagramu sporočil, da se je poročil, sedaj pa je ljubezen zapečatil še v rojstni državi svojega dedka.

Ben Flajnik. (Robbi Pengelly/Index-Tribune) FOTO: Jk

»Prejšnji mesec sem se na intimni slovesnosti, obkrožen z družino, poročil s svojo najboljšo prijateljico - to je bil najbolj neverjeten dan v mojem življenju. Tekle so solze in odmeval smeh, še nikoli v življenju pa se nisem počutil tako prisotno ob drugi osebi. Zelo sem hvaležen, da lahko življenje preživljam s teboj, in zahvaljujem se ti za vso neomajno ljubezen in podporo,« je lansko leto zapisal ob fotografiji poroke na ameriških tleh.

Tokrat poročnih fotografij še ni delil s sledilci, so pa nekaj utrinkov s čarobnega dne javnosti pokazali njegovi prijatelji.

Flajnik je bil lani imenovan za enega od »10 najbolj privlačnih moških« v 25-letni zgodovini šova, sicer pa posluje z vinom in piše otroške knjige.