40 let mlajši fant ne zdrži spolnega apetita legendarne pevke: Uničila ga bo, vedno hoče več

Pevka Cher (77) je nedavno presenetila javnost, ko se je razvedelo, da je v razmerju s 37-letnim Alexandrom Edwardsom , in se pohvalila, da še nikoli v življenju ni imela boljšega seksa kot ga ima sedaj. Ob tem so se pojavile zgodbe, da legendarna pevka 40 let mlajšega producenta dobesedno iztroši in posega v njegova snemanja. »Edwards je razočaran in ne ve, kaj bi. Vsakič, ko hoče nekaj dokončati v studiu, ga ona pokliče in zahteva več. Izkazalo se je, da je to zanj preveč in bo verjetno uničilo njun odnos,« je dejal vir za National Enquirer.

Slavna pevka in njen več desetletji mlajši partner sta skupaj od novembra 2022, govori pa se, da sta bila že spomladi na premoru, to jesen pa naj bi se strasti znova razvnele. »Cher je bila prepričana, da jo Edwards samo izkorišča zaradi njenega statusa in njenih milijonov. Vendar se je odločila slediti svojemu srcu in mu dati še eno priložnost. Od takrat sta nerazdružljiva,« je dejal še eden izmed virov, poroča Radar Online. Drugi vir blizu para je izjavil, da je njuno razmerje prežeto z vročo strastjo in da 'ga ona izčrpava - in to nekaj pove glede na njuno starostno razliko!'

Množica legendarnih srčnih izbrancev

Njeno hvalisanje s spretnostmi svojega fanta v spalnici je pritegnilo pozornost javnosti, še posebej, ker je znano, da je hodila z množico legendarnih srčnih izbrancev, med njimi Warren Beatty, Sonny Bono, Tom Cruise, Val Kilmer in Gene Simmons. »Cher pravi, da je zaradi Edwardsa videti 40 let mlajša. Ljudem pravi, da je njeno zdravje boljše, kot je bilo v zadnjih letih, in to se odraža v njenem visokem libidu,« še pove neimenovan vir. »Upajmo samo, da ne bo na koncu odgnalo Alexandra Edwardsa.«