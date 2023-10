Cher (77) srečno zaljubljena v 40 let mlajšega: Enostavno je res poseben

Večina podrobnosti o razmerju med pop legendo Cher (77) in direktorjem glasbene založbe Alexandrom Edwardsom (37) ni bila znana javnosti, dokler se pred kratkim niso pojavile govorice, da sta se razšla. Zdaj je pevka v intervjuju za revijo People spregovorila o ponovni ljubezni.

Par se je spoznal lani na tednu mode v Parizu, njuna ljubezen pa se je začela konec istega leta in je trajala do maja letos, ko sta se dejansko odločila za razhod. A vendar sta razkrila, da sta spet skupaj, ko sta pred nekaj tedni ponovno prispela na pariški teden mode. Da bi razjasnila ljubezensko situacijo, je legendarna pevka pojasnila, da se je naučila, da za ljubezen ni nikoli prepozno.

Še nikoli tako srečna

»Karkoli se zgodi, rada sem z njim. Nasmeji me, zabavava se,« je povedala za omenjeno revijo in zaupala, da je našla ljubezen, ko je to najmanj pričakovala. Spoznala sta se na dogodku v Parizu, v okviru lanskega tedna mode, in se pogovarjala 15 minut. Nato je mladenič dobil njeno zasebno številko in jo zasul s sporočili. Mnoga so bili zelo smešna, na kar je Cher očitno 'nasedla'. A ne sprva, občutno mlajši snubec je potreboval nekaj časa, da je 'zlomil' njen odpor, strahove, nelagodje, čeprav ga je privlačila.

Na koncu se je odločila, da bo prekršila svoje pravilo, da ne hodi na zmenke z mlajšimi moškimi, saj je bil, kot je izjavila, preprosto 'tako poseben'. »Običajno sovražim, ko ljudje pravijo, da so ljudje posebni, a veliko ljudi pravi, da sem jaz posebna, zato lahko rečem, da je on poseben.«

Prijateljem je govorila, da je prestara za zmenke z bistveno mlajšimi moškimi. Trdila je tudi, da se nikoli ne bi mogla zaljubiti prek SMS-sporočil. Na koncu je naredila, kar je rekla, da ne bo, spustila se je v razmerje in priznava, da nikoli ni bila tako srečna.