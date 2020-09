Žurerski evergreen Kingstonov in Poskočnih (VIDEO)

Oboji verjamejo v skupni projekt.

To je bila odlična priložnost, da skupaj dokažemo, da smo nepoboljšljivi.

»Poskočni smo že konec minulega leta prejeli vabilo k sodelovanju z največjimi žurerji na slovenski glasbeni sceni, ki svojo neverjetno odrsko energijo prenašajo na svoje oboževalce že več kot 25 let. To so Kingstoni, ki so doslej ustvarili že veliko hitov, ki so stalnica na nastopih. Ker smo veliki odrski žurerji tudi mi, Poskočni muzikanti, nam je bilo to vabilo seveda še zlasti pri srcu. Še posebno navdušeni pa smo bili, ko smo slišali glasbeno podlago za pesem Zafrkavam se, ki sta jo skupaj ustvarilain. In takoj smo rekli – to je to,« pravi, frontman Poskočnih, ki od letos mlade poučuje tudi klarinet.Seveda so Poskočni in Kingstoni že posneli tudi videospot, za prizorišče pa izbrali nenavadno lokacijo. »Prazen bazen v Mariboru, ki je v obnovi. To je bila odlična priložnost, da skupaj dokažemo, da smo nepoboljšljivi in da nenehno iščemo nekaj novega,« še pove Dejan, ki je za snemanje videospota prispeval tudi scenarij. Oboji, tako Poskočni kot Kingstoni, verjamejo v skupni projekt in nov hit, ki bo zagotovo v glasbeni zakladnici pristal tudi kot žurerski evergreen. Sicer pa fantje med snemanjem niso bili osamljeni, družbo so jim delala dekleta plesne šole, ki so seveda poskrbela za prijetno popestritev.Samo videoprodukcijo pa so tokrat zaupali izkušeni ekipi Neo Visuals, s katero so Poskočni že sodelovali tudi pri njihovem projektu Hulapalu. Razširjena profesionalna ekipa je torej soustvarila res nenavaden videospot, pri katerem je odlično sovpadala svežina glasbene podlage skupaj z ambientom in efekti luči.»Dejan,inse vselej trudimo, da je vsak izdelek maksimalno dobro narejen. Tudi zdaj nismo ničesar prepustili naključju, zato želimo le še prijetno poslušanje naše nove skupne skladbe, tokrat s Kingstoni,« pravijo Poskočni muzikanti.