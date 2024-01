Zobozdravnik v pričakovanju glasbenega prvenca. Polaskal mu je veliki hrvaški pevec

Zmagovalec lanskega 42. festivala Melodij morja in sonca v Portorožu Gregor Ravnik, ki je prepričal s skladbo Torek, za katero je sam napisal besedilo, glasbo in aranžma pa sta ustvarila Marko Hrvatin in Mitja Bobič, zdaj napoveduje izid prvega albuma z naslovom Med nama. Na njem bo tudi nežna ljubezenska pesem z naslovom Ti si znala, ki je sicer priredba skladbe, ki jo je pred več kot desetletjem izdal popularni hrvaški pevec Tony Cetinski. Svoj prvenec Med nama bo pevec javno prvič predstavil 2. februarja v ljubljanski kavarni Sputnik.

»Zelo se veselim izida svojega prvega albuma, ki bo zaokrožil moje dosedanje ustvarjanje z novimi melodijami. Med temi je tudi pesem Ti si znala, ki sem jo interpretiral na svoj način in upam, da jo bodo poslušalci začutili tako, kot sem jo jaz,« pravi Ravnik, ki komaj čaka, da bo pesem na medijski promociji zapel v živo, kar bo obenem tudi zanj neka nova izkušnja med glasbenim in qvrse digitalnim svetom.

»Z avtorjem Mirom Buljanom smo pesem Ti si znala preoblekli in ji vdahnili novo življenje,« še pravi Ravnik, ki, tako kot Tony Cetinski, ki je bil nad njegovo izvedbo navdušen, vstopa v novo ero, podprto s qvrse tehnologijo, ki bo obrnila glasbeni svet na glavo.

Ravnik bo namreč 20 oboževalcem omogočil, da bodo del medijske smetane na promociji njegovega novega albuma, 2. februarja v Sputniku, kjer bodo lahko iz prve vrste poslušali njegov koncert, se ob pogostitvi družili z zvezdniki, za darilo pa prejeli tudi njegov album Med nama. Z njim bodo lahko tudi nazdravili in odšli domov s selfiejem popolnega VIP-doživetja, ki je običajno zaprt za oči javnosti.

»Vstop na VIP-glasbeno dogodivščino pa si bo priborilo le prvih 20 oboževalcev, ki se bodo prijavili s klikom na qvrse stišišče med realnim in virtualnim svetom, kjer domišljija nima meja,« pa pravi Ravnikova in qvrsova piarovka Kaly Kolonič, ki zadnji dve desetletji sodeluje z največjimi zvezdami Balkana. Kot pravi, pa bo Gregor prek platforme qvrse omogočil oboževalcem tudi ekskluzivno predposlušanje albuma in številne unikatne in interaktivne vsebine.

Polaskal mu je Tony Cetinski

Za vizualno podobo pristne ljubezenske skladbe Ti si znala, v kateri so tudi verzi: »sva v ljubezni se spoznala, nama lažje je in bliže,« pa je poskrbel znani režiser Perica Rai, ki je ustvaril tudi videospot za lansko zmagovalno pesem MMS z naslovom Torek. »Pesem Ti si znala je zelo kul! Všeč sta mi tako aranžma kot petje, saj ima Gregor prelep in karakteren vokal. Vsa čast. Čestitam mu in mu želim veliko sreče v njegovi karieri,« pa mu je polaskal Tony Cetinski.

Gregor Ravnik je zagotovo najboljši zobozdravnik med pevci in najboljši pevec med zobozdravniki, ki je zaključil študij dentalne medicine in študij solopetja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Glasbeno šolanje je začel z igranjem klavirja in petjem v Glasbeni šoli v Kopru.

Prejel je številne nagrade in najvišja mesta na državnih in mednarodnih pevskih tekmovanjih. Sodeloval je kot solist v številnih operah in koncertih na različnih odrih, tako v Sloveniji kot v tujini. Leta 2019 je debitiral na odru SNG Opera in balet Ljubljana, lani pa je postal zmagovalec MMS s pesmijo Torek. Še vedno je član Tria Vivere, kjer poje ob še dveh izjemnih vokalistih Matjažu Robavsu in Aljažu Farasinu, še pred tem pa se ga mnogi spomnijo tudi iz zasedbe Eroika.