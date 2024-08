Znane Slovence navdušila predpremiera filma režiserke Sonje Prosenc (VIDEO)

Odrešitev za začetnike Sonje Prosenc, ki je svetovno premiero doživela na uglednem newyorškem festivalu Tribeca, se je uvrstila na Sarajevski filmski festival v prestižni tekmovalni program celovečernih igranih filmov. Tako se bo z evropsko premiero v konkurenci osmih izbranih filmov potegovala za srce Sarajeva: za najboljši igrani film, za najboljšo režijo, za najboljšo igralko in najboljšega igralca.

Sonja Prosenc je 47-letna scenaristka in režiserka, ki je uspešno zakorakala na mednarodno pot. FOTO: mediaspeed.net

Letošnji veliki festivalski žiriji predseduje Paul Schrader, ameriški režiser in scenarist, ki podpisuje scenarije kultnih filmov, kot so Taksist, Pobesneli bik in Zadnja Kristusova skušnjava (vsi v režiji Martina Scorseseja), kot režiser pa filme Ameriški žigolo, Mišima, življenje v štirih poglavjih in Števec kart. Je tudi prejemnik zlatega leva za življenjsko delo.

Člani žirije so še švedska igralka Noomi Rapace, trenutno ena najbolj iskanih evropskih igralk in prejemnica številnih nagrad, njene vloge pa so zaznamovale filme, kot so Dekle z zmajskim tatujem, Dekle, ki se je igralo z ognjem, Sherlock Holmes: Igra senc, Django, Otrok 44, Jagnje in številni drugi, ob njej pa slovenski igralec Sebastian Cavazza, prejemnica evropske filmske nagrade za kratki film Kokoška režiserka iz BiH Una Gunjak in v Cannesu nagrajeni finski režiser Juho Kuosmanen.

V Ljubljani smo si nedavno film ogledali predpremierno na Ljubljanskem gradu v okviru letnega kina Film pod zvezdami. Na slavnostni projekciji so bile tudi ustvarjalke in ustvarjalci filma, ogledali pa so si ga tudi številni znani obrazi.

Zvezda filma Mila Bizjak, Katarina Stegnar in Marko Mandić FOTO: mediaspeed.net

Igralca Jure Henigman in Vito Weis FOTO: mediaspeed.net

»Odrešitev za začetnike se začne kot družbena satira, s katero preučujemo sodobne družbene probleme. Vendar se, ko se plasti luščijo, zgodba preobrazi v raziskovanje človeškega stanja. Je brezbrižnost do sveta, ki nas obdaja, naučena, simptom širše družbene patologije? Ali pa se morda bojimo soočiti s svojo lastno ranljivostjo,« je o filmu povedala režiserka filma Sonja Prosenc.