Zmagovalec šova Slovenija ima talent s svojo prvo, niso manjkali niti konji (FOTO in VIDEO)

Zmagovalec šova Slovenija ima talent ima svojo prvo avtorsko pesem. Le s teboj je naslov pesmi Domna Kljuna, ki nas opominja na moč ljubezni in na pomembnost tistih posebnih trenutkov, ki jih delimo z ljubljenimi osebami. Avtorja skladbe sta Tadej Mihelič (glasba in aranžma) in Ylenia Zobec Mihelič (besedilo).

Posebno vlogo so igrali konji

Za pesem je posnet že videospot, ki so ga snemali v domačem okolju ter na dvorcu Novo Celje. Znano je, da je Domen velik ljubitelj konj, zato so najlepše kadre posneli prav z njimi.

FOTO: Arhiv Izvajalca

Domen na konja sicer največkrat sede skupaj z ženo ali pa mu družbo delajo prijatelji.