Po zmagi Domna, ki kmalu ne bi nastopil na finalu Talentov, so se oglasili gledalci

V šovu Slovenija ima talent je bilo v finalu prostora le za 10 najboljših. Predstavili so se pevka Nina Sirk, predstavnici cirkuške šole Cirkus Star Valentina in Ajda, pevec Jure Kotnik, akrobatski duo Acro Connection (Alja in Matjaž), plesalec Ahmed Kullab, pevec Domen Kljun, cirkusanta in čarodeja Arbadakarba (Tina in Matjaž), pevka Maria Sofia Tovar Brčić, harmonikarica Špela Šemrl in plesalka Tatjana Gajanović. Laskavi naziv ter bogato nagrado v višini 50 tisoč evrov je na koncu osvojil pevec Domen Kljun . »Sploh ne morem verjeti. Zdaj je Slovenija dokazala, da lahko naravni talent zmaga! Hvala!« je komentiral takoj po razglasitvi.

Podobno so menili gledalci, ki so se po koncu šova oglasili na facebooku. »Bravo, čestitke, zasluženo enkrat da zmaga slovenska pesem. Naravni talent ne pa že šolan glas, saj temu naj bi bila namenjena ta oddaja, odkrivanju novih talentov«; »Bravo Domen, zelo lepa pesem in peta iz srca. Ženka je lahko ponosna nate se je čutilo, da je pesem namenjena njej. Vse pohvale«; »Bravo Domen, to je Slovenija toliko lepih naših pesmi imamo, pa jih le peščica želi prepevati, le tako naprej, da ohranimo lepo slovensko pesem in besedo«.

Bolezen mu je pred finalom vzela glas

Sicer vidno izčrpani Domen je takoj po zmagi spregovoril za 24ur in povedal, kako malo se je v resnici pripravljal na nastop zadnja dva dni. Bolezen mu je tik pred finalom namreč vzela glas, zato se je bal, da morda sploh ne bo mogel nastopiti. »Zvečer nisem mogel govoriti, sem samo šepetal. Potem pa sem klical prijatelja, ki je solo pevec, in mi je dal nekaj napotkov, kako si lahko pomagam, da bo vsaj približno tako, kot mora biti. Na dan finala pa sem bil ves čas bolj kot ne tiho, čajčki in tablete.«