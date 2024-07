Zmaga se zgodi, ko uživaš (FOTO)

Toplega julijskega večera se je Festival Melodije morja in sonca po nekaj letih vrnil na nedeljski termin, spremljati ga je bilo mogoče na 1. programu Televizije Slovenija, Radiu Prvi, Radiu Koper in Radiu Maribor, obenem pa ga je premierno v živo predvajal TV Koper.

Poslušalci v Avditoriju Portorož in pred televizijskimi in radijskimi sprejemniki so lahko slišali kar 14 novih poletnih pesmi, živahno občinstvo pa sta skozi večer popeljala voditeljski par Lorella Flego ter Mario Galunič, in to že kar 25.

Dobitnik nagrade MMS bodočnost, Dominik Bagola – Balladero s pesmijo Kantina in dobitnica nagrade za obetavno avtorico Martina Zerjal

Od legend do mladih avtorjev

Podelili so precej nagrad, a glavno je po vročem in napetem glasovanju domov odnesel mladi Mariborčan Žan Videc s pesmijo Neznano, ki je prejel tudi nagrado za obetavnega avtorja. »Danes je bil res čudovit večer za vse, vsi smo bili izjemni,« je bil skromen in dodal, da lahko zmaga pride le, če v tem, kar počneš, uživaš. In on vsekakor je, kar so čutili vsi v nabito polnem Avditoriju.

Med glasbenimi izvajalci je bilo mogoče čutiti prijateljsko vzdušje.

Besedilo je napisal sam, glasbo pa Goran Sarjaš. Slavila je tudi skupina Prizma, veterani festivala, ki je dobila nagrado MMS legenda in letos praznuje 50 let delovanja. Veselje in druženje se je nadaljevalo pozno v noč, lahko rečemo tudi jutro, saj je bilo tokratno vzdušje res sproščeno in poletno, kot se za takšen festival tudi spodobi.

Občinstvo sta skozi večer popeljala uigrani voditeljski tandem, Lorella Flego in Mario Galunič.

Feri Lainšček je prejel nagrado MMS avtor. Tokrat je napisal besedilo pevki Regini, in sicer za skladbo Zopet plešem.