Zlatolasko je Trboveljčan Matej odpeljal v Grčijo, zdaj znano, kdo je (FOTO in VIDEO)

Trboveljčan Matej Lebič, po poklicu profesor glasbe, je kot pevec na glasbeni sceni prisoten tri leta. Nedavno je javnosti predstavil romantično skladbo z naslovom Zlatolaska, za katero sta glasbo ustvarila skupaj z Alexom Volaskom, slednji pa je v celoti tudi avtor besedila. V njej Lebič opeva naklonjenost do skrivnostne zlatolaske, ki jo je opazil v eni od trboveljskih kavarn in z nje ni mogel odmakniti pogleda. Priznal je, da se je vanjo v resnici zaljubil in sta postala par.

Razkril je svoje dekle Majo Kocjan. FOTO: OSEBNI ARHIV

Matej Lebič je diplomirani profesor glasbe, prvo pesem je posnel pred tremi leti. FOTO: FILIP BRINJOVEC

»V njenih rokah sem resnično srečen,« je dejal. Zdaj je znano, kdo je skrivnostna zlatolaska, gre za Hrastničanko Majo Kocjan, ki nastopa ob pevcu tudi v videospotu. Med statisti pri snemanju pa lahko opazimo Piko Božič, Davida Kuhariča, Žigo Meterca, Veneso Smodiš, Nastjo Planinc, Emo Medvešek in Kajo Pavlin. Čeprav v pesmi Lebič opeva, kako njegova zlatolaska cveti v belem kot pomlad, kar so mnogi že razumeli kot napoved poroke, pa je sam dejal, da z belo obleko opeva pomladno igrivost in lepoto mladih cvetov. In da bo na poroko še treba nekoliko počakati. A morda ta vendarle ni tako daleč, kar dokazujejo tudi fotografije z dopustovanja v sončni Grčiji, na Parosu, otoku modro-belih hišk, kjer je bila z njim tudi njegova zlatolaska.



»Z avtom sva raziskovala otok, se sproščala na čudovitih peščenih plažah in okušala tradicionalno grško hrano. Spoznala sva tudi nova grška prijatelja – domačina, zato se prihodnje leto zagotovo znova vrneva na ta čudoviti otok,« nam je zaupal Lebič, ki je sicer multiinštrumentalist, saj igra harmoniko, klarinet in klavir, poučuje pa v glasbeni šoli pevke Alye. Za pesem Zlatolaska je posnel tudi romantičen videospot, za katerega je poskrbela ekipa snemalca in režiserja Filipa Brinjovca.