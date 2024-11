Zlato leto ansambla Ekart

Ansambel Ekart spada v vrh narodnozabavne glasbe, v svoji bogati glasbeni preteklosti so posneli in izdali 12 nosilcev zvoka, enega tudi v nemškem jeziku, in prejeli številne festivalske nagrade, med katerimi jim je še posebno pri srcu Korenova plaketa, ki sta jo pevki Barbara Kolarič in Blanka Akelič prejeli na ptujskem festivalu. Večkrat so bili izbrani za naj ansambel leta, prav tako veljajo za ansambel z največjim številom zmag in nagrad na festivalih doma in v tujini. Večkrat so nastopili na festivalu narečne popevke, saj so ponosni Štajerci, kjer je bil ta festival doma.

Igrali smo na vseh največjih slovenskih prireditvah in praznikih.

»Ponosni smo, da spadamo v zelo ozek krog ansamblov, ki nam je uspelo prepotovati mnoge dežele. Bili smo v številnih državah po Evropi, večkrat pa na daljših turnejah po ZDA in Kanadi, enkrat tudi v Avstraliji. Vsaka je predstavljala izziv, priložnost in doživetje, stiki z našimi rojaki po svetu so bili neprecenljivi,« se rada spominja Barbara Kolarič, ki ni le pevka v ansamblu Ekart, ampak tudi odlična tekstopiska, prejemnica Vodnikove nagrade za življenjsko delo. Besedila piše še za druge glasbene ustvarjalce.

Sodelovali z Edvinom Fliserjem

Leta 1974 je ansambel ustanovil Jože Ekart, istega leta se je v javnosti prvič pojavil plakat, ki je vabil na silvestrovanje, na katerem so igrali. Tako se je začela pisati zgodba najprej tria, ki se je leta 1988 razširil v kvintet. Takrat se jim je prvič pridružila pevka Blanka Akelič, ansambel pa je v studiu posnel prve pesmi in se predstavil na festivalih. Leta 1994 so se vodji Jožetu Ekartu, baritonistu Renatu Kapunu in pevki Blanki pridružili kitarist Andrej Ekart, harmonikar Stanko Štuhec ter klarinetist Damijan Kolarič, ki je prevzel glasbeno-strokovno vodenje ansambla, pevka Barbara Kolarič (takrat še Potrč) ter trobentač Silvo Kolarič.

Od takrat so se uspehi le še vrstili. Ansambel je dobil novo, zanimivo podobo in prepoznaven zven. Tudi zaradi družinskih navez, saj sta bila med člani dva očeta in dva sinova, Jože in Andrej Ekart ter Silvo in Damijan Kolarič, leta 1997 pa so dobili še moža in ženo, saj sta se poročila Damijan in pevka Barbara. Leta 2003 je Damijanov oče Silvo nenadoma preminil, nadomestil ga je Simon Novak. Silvu pa so člani posvetili valček Prijatelju v spomin. Ko se je Jože Ekart po 38 letih poslovil od vodenja ansambla, je vajeti prevzel Damijan, priznani profesor klarineta, leta 2013 pa sta se jim pridružila Viktor Malec in Simon Štelcer.

150 planincev jim je prisluhnilo na Triglavu.

»Zanimivo je, da smo verjetno edini, ki smo imeli koncert na Triglavu, na Kredarico nam je inštrumente pripeljal helikopter, poslušalo nas je okoli 150 planincev. Prav tako smo igrali na vseh največjih slovenskih prireditvah in praznikih, večkrat pa tudi v restavraciji in na festivalu Avsenik. Ne le to, z nami je zaigral sam Slavko Avsenik,« so ponosni člani, ki so veliko sodelovali še z legendarnim Edvinom Fliserjem in z njim posneli zgoščenko z naslovom Zasanjana Slovenija.

Lahko se pohvalijo, da je z njimi zaigral legenda narodnozabavne glasbe. Fotografiji: Arhiv ansambla

Od leta 2000 pripravljajo vsakoletno televizijsko oddajo Polje, kdo bo tebe ljubil, katere idejni oče in scenarist je še vedno Jože Ekart. Danes gre po njihovi poti že podmladek, z njim je denimo večkrat zapela in zaigrala na violino hčerka Barbare in Damijana Klara, poročena Blažević. »Skratka, ponosni smo na prehojeno pot, zgoščenke, prevožene kilometre, smeh, solze in spomine, ki so v naših srcih,« so enotni člani, ki so aprila letos ob 50. jubileju v restavraciji Avsenik peli in igrali z nekdanjo pevko Blanko Akelič in Jožetom Ekartom. Mojca Marot