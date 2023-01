Zlata globusa za filma Duše otoka in Fabelmani

80. podelitev zlatih globusov v prenosu televizije NBC je vodil temnopolti komik Jerrod Carmichael, ki je nemudoma dregnil v osje gnezdo razloga, zakaj lani ni bilo prenosa prireditve, ki jo organizira Združenje tujih dopisnikov Hollywooda.

»Tu sem zato, ker sem črn. Ne bom rekel, da so rasistična organizacija, vendar do smrti Georgea Floyda niso imeli nobenega črnega člana, pa delajte s to informacijo, kar hočete,« je dejal Carmichael. Mislil je na temnopoltega Američana, ki ga je leta 2020 v Minneapolisu ubil beli policist.

Vprašal se je, zakaj je sprejel ponudbo za vodenje podelitve in si odgovoril, da zaradi denarja. »Govoril sem z mojimi in opisal moralne dileme, vendar so me vprašali le. koliko mi plačajo. Dejal sem, da 500.000 dolarjev in so mi rekli, pa vzemi denar od belih ljudi,« je dejal potem pa resneje razložil, da je prišel, ker občuduje prisotne velike umetnike, ki jim je hkrati nevoščljiv, mu je pa tudi v čast, da je del dogajanja.

Združenje tujih dopisnikov Hollywooda do nedavnega ni imelo temnopoltih članov, žensk in manjšin.

Igralci bojkotirali prireditev

Bilo je tudi nekaj bojkotov nagrajencev. Poleg Brendana Fraiserja, nominiranca za vlogo v filmu Kit, ki kuha zamero zaradi domnevnega spolnega napada bivšega šefa Združenja tujih dopisnikov Philipa Berka, ni bilo Toma Cruisa (Top Gun Maverick), Kevina Costnerja (Yellowstone), Zendaye (Euphoria) in Amande Seyfried (The Dropout).

Fraiser in Cruise nista dobila nagrade, kaj početi z zlatim globusom, pa se bo morali odločiti Costner.

Po nagrado za zgodovinski prispevek svetu zabave Cecil B. DeMille je v dvorano hotela Beverly Hilton na Beverly Hillsu prišel Eddie Murphy, Ryan Murphy pa je dobil nagrado za življenjsko delo Carol Nurnett kot scenarist, režiser, producent in gonilna ustvarjalna sila televizijske produkcije Carol Burnett.

Tragična komedija o propadanju prijateljstva na odročnem irskem otoku Duše otoka je dobil tri zlate globuse, med njimi enega Colin Farrell za najboljšo moško glavno vlogo ter za scenarist in režiser Martin McDonagh za najboljši scenarij.

Spielberg, ki je prejel tudi nagrado za najboljšo režijo, se je zahvalil svoji družini. Film Fabelmani govori o težavnem zakonu Spielbergovih staršev, antisemitizmu in začetkih kariere slavnega režiserja.

Kljub slabemu uspehu v blagajnah je film Fabelmanovi ugnal dve največji komercialni uspešnici lanskega leta - znanstvenofantastični film Jamesa Camerona Avatar: Pot vode in Top Gun: Maverick in osvojil zadnjo nagrado večera.

Nagrado za najboljšo glavno moško dramsko vlogo je dobil Austin Butler za biografski film o Elvisu Presleyju Elvis. Cate Blanchett, ki je prejela nagrado za najboljšo dramsko igralko za film Tar, v katerem igra dirigentko, se slovesnosti ni udeležila.

Michelle Yeoh je prejela nagrado za najboljšo komično vlogo za nadrealistični film Vse povsod naenkrat.

Njen soigralec v znanstvenofantastičnem filmu Ke Huy Quan, ki je pred skoraj štirimi desetletji zaslovel kot otroška zvezda v filmu Indiana Jones in tempelj pogube, je prejel nagrado za najboljšega stranskega igralca.

Angela Bassett je prejela nagrado za najboljšo stransko igralko v Marvelovi uspešnici Črni panter: Wakanda za vedno.

Akcijska indijska uspešnica RRR, ki je v Hollywoodu postala velika glasbena uspešnica, je osvojila zlati globus za najboljšo pesem, Ostržek Guillerma del Tora pa je prejel zlati globus za najboljši animirani celovečerni film. Zlati globus za najboljši film v tujem jeziku je šel filmu Argentina, 1985.

Zlati globusi so nekakšna napoved za oskarje, ki jih bodo podelili 12. marca.

Na televizijskem področju je predzgodba Igre prestolov House of the Dragon (Zmajeva hiša) osvojila globus za najboljšo dramsko serijo, nagrado za najboljšo komično serijo pa je osvojila Abbott Elementary.