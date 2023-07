Živi mrtveci se selijo še v Francijo: prihaja dvojni odmerek zombijev

Serija Živi mrtveci se je po 12 sezonah končala lansko jesen, a živi mrtveci živijo naprej. Prejšnji mesec je na televizijsko mrežo AMC, ki stoji za megauspešno franšizo, prišel spin-off originala, nova serija Živi mrtveci: Mesto mrtvih, v kateri spremljamo boj za preživetje Maggie v podobi Lauren Cohan in spreobrnjenega negativca Negana, ki ga je upodobil Jeffrey Dean Morgan. V dobrega leta pa se nam zdaj obeta kar dvojni odmerek postapokaliptičnega sveta in junakov, ki smo jih vzljubili v originalni seriji. Že jeseni namreč prihajajo Živi mrtveci, ki bodo osvetlili, kaj se dogaja z enim najbolj priljubljenih likov, Darylom Dixonom, ki je med zvezde izstrelil igralca Normana Reedusa. V letu 2024 bo na malih zaslonih zaživela še epska ljubezenska zgodba Ricka in Michonne, ki se je rodila v svetu kaosa in smrti.

S snemanjem nove serije v šestih delih, ki bo žaromete preusmerila na Ricka Grimesa in Michonne, v katera sta se prelevila Andrew Lincoln in Danai Gurira, so v teh dneh že končali in razkrili, da bo imela povsem preprost naslov. Živi mrtveci: Rick in Michonne. Ustvarjalci obljubljajo epsko ljubezensko zgodbo, ki jo oblikuje krut, spremenjen svet, ki mu vladajo zombiji in še precej nevarnejši ljudje. »Ločila ju je razdalja. Narazen so ju držale neobvladljive sile. Vržena sta v nov, drugačen svet, ki je bil zgrajen v vojni proti nemrtvim in, končno, tudi v vojni proti živim. Se lahko spet najdeta osebi, kakršni sta bili? Sta sovražnika, žrtvi, ljubimca? Ali lahko drug brez drugega sploh preživita?« draži napovednik prihodnje leto prihajajoče spin-off serije.

Živih mrtvecev se ne naveličamo.

Spomnimo. V originalu se iz začetne nezaupljivosti med našima junakoma rodi prijateljstvo in iz tega vzklije močna ljubezen, ki jo okronata z otrokom. A se Rick nato za družino in prijatelje žrtvuje ter razstreli most, poln zombijev, s katerega mu ne uspe uiti. No, tako so vsaj videli njegovi najbližji, a v resnici ga je rešila skrivnostna Jadis in ga predala Ljudski republiki. Ko Michonne pozneje izve, da je Rick morda preživel, se poda na zastrašujočo in nevarno misijo, da ga izsledi in spet združi njuno družino. V enem zadnjih kadrov prvotne serije jo vidimo, kako sama in oborožena le s svojo sabljo odjaha v kanjon, poln živih mrtvecev. Vsekakor izhodišče, ki obljublja dramatično in napeto nadaljevanje.

Še preden bomo videli Rickovo in Michonnino zgodbo, pa na AMC že čez nekaj mesecev pride spin-off z Darylom v ospredju. Ob tem je ustvarjalec serije Greg Nicotero dejal, da bo ta serija še najbolj drugačna od originala in najbližje povsem samostojni seriji. »Cilj ni, da vidimo Daryla na eksotičnih in novih lokacijah, ampak da z njim raziščemo popolnoma nov svet,« je dejal Nicotero, napovednik pa je že razkril, da bo našega junaka iz Amerike naplavilo na obalo Francije, ki je prav tako v primežu smrti in neživih.