Zahvala zdravstvenim delavcem

Klapa Skala deluje po ključu lepo nam je, in kar delamo, ljubimo. Glasbo, ki jo prepevajo, tudi čutijo in to je njihov ključ do uspeha. Producent Bojan Šeruga, ki je napisal več kot tisoč skladb in redno dobiva nagrade na največjih festivalih, kot sta Splitski festival in Zadarfest, kar osem let pa je sodeloval z legendarnim Vinkom Cocejem, je poskrbel za skladbo, ki še kako sovpada s časom, v katerem živimo.

Klapa Skala je namreč posnela pesem in videospot za pesem z naslovom Varuhi naši, hvala, ker ste, s katero se želijo zahvaliti vsem zdravstvenim delavcem, ki se že mesece borijo v težkih razmerah za življenja mnogih, ki jih je virus prizadel in posledično zelo spremenil ter omejil način našega življenja.

Klapa Skala je novo pesem posvetila zdravstvenim delavcem. FOTO: YOUTUBE

»Obenem pa vas vse skupaj pozivamo, da vsi še naprej dosledno spoštujemo in upoštevamo vse sprejete ukrepe za preprečitev širjenja virusa, da bo luč na koncu tunela posvetila kar se da hitro in naša življenja spet pripeljala v stare tirnice,« pravijo glasbeniki. Besedilo za skladbo je napisala, ki se tudi sama spopada z oteženim delom zdravstvenih delavcev, za glasbo in aranžma pa je poskrbel Bojan Šeruga.