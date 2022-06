Slovenska pevka pozna želje vseh generacij

​Julija Fajhtinger iz Murske Sobote več kot očitno pozna želje vseh generacij. Magistrica profesorica glasbe, mentorica petja, kantavtorica, spremljevalna vokalistka in kitaristka Tinkare Kovač, certificirana inštruktorica joge za otroke in najstnike pravi, da se veseli dela z vsemi generacijami.

Želi si, da učenci začutijo pomen glasbe in da ta ob spoznavanju telesa lahko zazveni v njih samih. Enako velja za poslušalce njenih samostojnih ali spremljevalnih nastopov na koncertih, družinskih, poslovnih in sploh zabavnih dogodkih. Njena pevska pot se je začela z urami klasičnega petja na glasbeni šoli. Bila je članica zbora Carmina Slovenica, različnih vokalnih in glasbenih skupin, s katerimi se je doma in v tujini udeleževala revij in turnej. Sodelovala je s SNG Maribor in v operi Čarobna piščal, kjer je nastopala kot pevka in klarinetistka. Izkušnje si je doma in v tujini nabirala pri različnih profesorjih, redno se udeležuje delavnic pri domačih in tujih predavateljih, poučuje, koncertira in izobražuje.

Med drugimi je dobitnica priznanja za umetniško delo PEF in dobitnica dveh Perlachovih nagrad za dosežke na področju glasbene umetnosti. Julija 2020 je izdala prvo pesem Sanje, junija 2021 je začela sodelovati z različnimi mentorji v Ameriki, ki jo vodijo do njenega prvega albuma.