Z novim članom takoj do nagrade

jhg

Člani so z vseh koncev Slovenije, sedež zasedbe pa je na Colu pri Vipavi.

, vodja in harmonikar istoimenskega ansambla, ki je na sceni šest let, je za omenjeno polko sam napisal melodijo in poskrbel za aranžma, besedilo pa je delo priznane tekstopiske. V polki opevajo, kako se lovci veselijo svojega poslanstva, ki ga izvajajo v neokrnjeni naravi, nedelja pa je dan, ko se običajno zbere lovska druščina. Da fantje in dekle odlično zvenijo, so že večkrat dokazali na festivalih, na festivalu Pod Pohorjem pred dvema letoma so s skladbo Muzikant, eno veselo, tudi zmagali. Potem pa je prišla korona, ko se je vse ustavilo.»Tudi zato smo na letošnji festival Vurberk odšli popolnoma brez pričakovanj. Glede na to, da se nam je malo prej pridružil nov član, pa je bil to za nas sploh še večji izziv, saj smo se morali na nastop pripraviti v zelo kratkem časovnem obdobju,« nam pove Kobal, ki prihaja s Cola pri Vipavi, kjer ima ansambel tudi sedež. Poleg Kobala in Mekšeta pa so člani ansambla še kitaristter pevcain»Dejansko smo se na vurberški festivali prijavili zaradi nove izkušnje. In prav to je za nas tudi bil. Bil pa je zelo dober občutek, ko smo spet po dolgem času stali na odru, pod njim pa so nas bodrili poslušalci in gledalci. Že to je bilo super. Ko pa smo ob razglasitvi slišali še ime našega ansambla, so nas preplavila čustva. Veselje, vznemirjenje in radost. Da smo prejeli ravno plaketo Lojzeta Slaka, pa si štejemo v posebno čast. Ta plaketa je za nas potrditev, da delamo v pravi smeri, in velika motivacija za nadaljnje ustvarjanje,« nam je povedal vodja ansambla Gregor Kobal, ki je vesel nove pridobitve, že omenjenega Mateja Mekšeta, ki prihaja iz Rimskih Toplic.»Naš ansambel je zdaj res z vseh koncev Slovenije, vse od Primorske do Gorenjske, Štajerske in osrednjeslovenske regije. In ko povemo, od kod vse prihajamo, nas ljudje vedno povprašajo, kako se sploh usklajujemo z vajami. Mi pa vedno rečemo: kjer je volja, tam je moč,« je pojasnil Kobal. In dodal, da so prav usklajevanje, kombiniranje, prilagajanje in odkriti odnosi tiste njihove značilnosti, zaradi katerih sploh obstajajo in nastopajo za ljudi. »In upamo, da se v prihodnosti čim prej spet srečamo, saj bomo kmalu predstavili veliko novega, česar se že zelo veselimo,« sklene Kobal.