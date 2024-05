Z glasbili bobnar Marko obdaril več kot 130 šol (FOTO)

Športni park Ruše je gostil vsakoletni rekreacijski športni dogodek Pomladni dan športa, na katerem so se obiskovalci lahko preizkusili v različnih športnih aktivnostih. Kapetanu NK Maribor, vratarju Ažbetu Jugu, so lahko denimo pol ure streljali na gol.

Hkrati je bilo poskrbljeno za zabavni del, v katerem so se predstavili mladi ruški upi in glasbena šola Marka Soršaka - Sokija. Še posebno so navdušili mladi rockerji Vid, Jure in Aljaž, ki nastopajo kot 3Guns in preigravajo največje rock in heavy metal uspešnice.

Ažbe Jug, kapetan NK Maribor, je pol ure branil vsem mladim nogometnim zanesenjakom.

V Rušah vse niti v rokah držijo dame, županja Urška Repolusk v družbi direktorice ŠPR Lucije Smolnik z Nelly Leva, Vesno Glavendekić ter Samiro Awadallo.

»Fantje obiskujejo Sokijevo glasbeno šolo, letos pa so imeli več kot deset nastopov. Vse to je plod projekta 20za20, ki letos praznuje 10 let. Novembra 2014 je bila z glasbili obdarjena prva osnovna šola v Žireh, do danes pa je obdarjenih že 130,« pravi Soki, sicer bobnar skupine Elvis Jackson. Njegovo bobnarsko šolo obiskuje veliko glasbenih navdušencev. Najmlajši šteje štiri leta, najstarejši pa 74. »Produkt naše šole sta tudi dva šolska benda, fantovski Mind Juice ter ženski rock band,« sklene Soki.

Soki v družbi mladih glasbenikov