Z Bojanom našla ljubezen (VIDEO)

Ob koncu lanskega leta se je Anja Rupel po premoru vrnila na koncertne odre, in sicer s skladbo Srce že ve in samostojnim koncertom v Siti teatru. Februarja letos pa se je z Alešem Klinarjem in Miho Goršetom zaprla v studio Bunker in z odličnim hrvaškim pevcem Bojanom Jambrošićem posnela skladbo Gdje je ljubav.

Anja Rupel, ki je pevsko pot začela še v času Jugoslavije s skupino Videosex, je v karieri sicer posnela že nekaj duetov, občinstvo pa si je najbolj zapomnilo sodelovanje z makedonskim glasbenikom Tošetom Proeskim v skladbi Krajnje vrijeme, ki je odmevala po vseh koncih naše nekdanje skupne države.

»Skladbo Gdje je ljubav smo najprej posneli v slovenskem jeziku, a je njena struktura kar klicala po duetu. Glasbo je napisal Aleš, jaz pa sem v slovenskem jeziku napisala besedilo, ki ga je nato Rok Lunaček uporabil za osnovo hrvaškega besedila, ki mu je dodal svojo avtorsko noto,« nam je Anja pojasnila ozadje nastanka pesmi.

Anja je nekaj časa iskala odličen moški vokal in našla – Bojana. FOTO: Boštjan Tacol

»Iskali smo pevca z odličnim, prepoznavnim vokalom, in s pomočjo založbe Dallas prišli v kontakt z Bojanom, ki mu je bila skladba zelo všeč in je bil navdušen nad sodelovanjem,« je še povedala pevka.

38-letni Jambrošić je sicer pevsko kariero začel leta 2009, ko je zmagal v šovu Hrvatska traži zvijezdu, nato je izdal zelo uspešen prvi studijski album Bolji od ljubavi in ga prodal v zlati nakladi. Bojan je v zadnjih letih prejel več glasbenih priznanj, ki jih podeljujejo naši južni sosedje, do danes je tudi nastopal v kar sedmih muzikalih in eni opereti. Anja Rupel in Bojan Jambrošić bosta svoje sodelovanje pri skladbi Gdje je ljubav nadgradila tudi z snemanjem videospota, ki bo potekalo ta mesec.