Vsi se spominjajo njunega poljuba, zdaj želi Madonna spet nastopati z Britney (VIDEO)

Madonna (65) naj bi si želela, da se ji na glasbeni turneji pridruži kolegica Britney Spears (41). Pop zvezdnici sta že dolgo prijateljici in imata celo istega agenta.

Madonna si želi nastopiti z Britney. FOTO: Neil Hall Reuters

Nazadnje sta skupaj zapeli pesem Vogue junija lani na Spearsovi poroki z zdaj že bivšim možem Samom Asgharijem.

Madonna, ki je prejšnji teden praznovala svoj 65. rojstni dan v Lizboni na Portugalskem s svojimi šestimi otroki, se vrača na vaje za svojo turnejo, potem ko so jo poleti morali prepeljali na intenzivno nego v New Yorku.

Kuje načrte za prihodnje leto

Potem ko je bila prisiljena preložiti koncerte, že kuje načrte za prihodnje leto in naj bi želela, da se Britney pojavi na enem od njenih petih koncertov v Los Angelesu marca. Madonna še posebej želi obeležiti 20. obletnico njunega uspešnega sodelovanja Me Against the Music, ki je izšla oktobra 2003.

»Madonna je prvotno želela, da se ji Britney letos pridruži na turneji. Vse je bilo preloženo, a ona ima še vedno isto željo,« so še navedli viri.

Nepozaben poljub

Spomnimo, da sta imela nepozaben nastop na podelitvi MTV Video Music Awards avgusta 2003, ko je Madonna poljubila Britney, kasneje pa še eno pevko, Christino Aguilero.

Mimogrede, Madonna je svojo prijateljico Britney podpirala tudi, ko je pevka preživljala težke dni.

»Vrni ženski njeno življenje. Suženjstvo je bilo odpravljeno že zdavnaj,« je takrat povedala kraljica popa Britney, ki jo je njen oče imel pod skrbništvom od leta 2008, leta 2021 pa so jo osvobodili, poroča 24sata.hr.