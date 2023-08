Madonna 65. rojstni dan praznovala v Lizboni: še vedno je videti mladostno

Ameriška pop zvezdnica Madonna je junija zaradi hude bakterijske okužbe preložila načrtovano svetovno turnejo, zdaj pa je napovedala nove datume koncertov. Začetek svetovne turneje Celebration Tour načrtuje 14. oktobra v Londonu, po štirih razprodanih koncertih v britanski prestolnici pa se bo turneja do začetka decembra nadaljevala po Evropi. Nastopila bo v Belgiji, na Švedskem, v Španiji, Franciji in Nemčiji. Za njene oboževalce v Nemčiji sicer ni sprememb, saj bo v Kölnu nastopila 15. in 16. novembra ter v Berlinu 28. in 29. novembra, kot je bilo sprva načrtovano. Šele zatem bo stopila tudi na odre v Severni Ameriki. Prvi koncerti na ameriških tleh so predvideni sredi decembra v New Yorku, do konca aprila 2024 pa namerava izvesti še več kot 50 koncertov v ZDA, Kanadi in Mehiki. V okviru dogodkov želi grammyjeva nagrajenka predstaviti svoje največje uspešnice zadnjih 40 let, od debitantskega albuma Madonna iz leta 1983 do Madame X iz leta 2019.

Izjemen dosežek Ko je Madonna junija izdala novo pesem Popular, je postala druga glasbenica v zgodovini, katere pesmi so se na Billboardovo lestvico uvrstile v kar petih različnih desetletjih. To je do zdaj uspelo le še Cher, je pa enak podvig uspel več moškim, med njimi Elvisu Presleyju, Franku Sinatri in Michaelu Jacksonu ter skupini Rolling Stones.

Je pa Madonna že zdaj nedaleč od nas. Svoj 65. rojstni dan je v sredo praznovala v Lizboni, kjer je najprej družino in okrog 30 prijateljev povabila na večerjo ter med zdravico dejala, kako čudovito je biti živ, večerji pa je sledila zabava, ki je trajala dolgo v noč. Ob tej priložnosti je na družbenem omrežju objavila posnetek, na katerem je vedno bolj mladostna zvezdnica kar sama sebi zaželela vse najboljše ter oboževalcem pokazala rojstnodnevno opravo. Še vedno izjemno vitka 65-letnica je mnoge presenetila, ko je dvignila svileno majico in pod njo pokazala seksi črn čipkast korzet.

Madonna naj bi na Portugalskem, kjer je med letoma 2017 in 2020 živela, ostala do jutri, domov pa se bo najverjetneje vrnila kar z redno letalsko linijo. Na enak način je skupaj s svojimi prijatelji tudi prišla, kot je pred dnevi razkril kolumnist Adriano Silva Martins: »Madonna je zagrizena okoljevarstvenica in se je že pred leti odrekla zasebnemu letalu. Na Portugalsko je z vsemi svojimi prijatelji priletela z redno linijo.«