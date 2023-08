Britney Spears se že tretjič ločuje

Po 14 mesecih se, kot kaže, končuje še tretji zakon zvezdnice Britney Spears. Njen 12 let mlajši mož naj bi že vložil zahtevo za ločitev, razlog pa je po pisanju portala TMZ domnevna nezvestoba 41-letnice. Sama je očitke po navedbah vira blizu para menda ostro zanikala in moža poskušala prepričati, da nikoli ni skočila čez plot, a Sam Asghari ji ne verjame. Spet drugi vir je omenjenemu portalu povedal, da je imel Asghari Spearsove že dlje dovolj; v javnosti ji je sicer stal ob strani in pogosto zagovarjal njeno čudaško vedenje, za štirimi stenami pa ga je vedno težje prenašal, Britney ga je večkrat menda tudi fizično napadla, njuni prepiri so postajali vedno bolj glasni, zato je zadnje mesece pogosto odhajal zdoma, tudi za več dni.

Čeprav je par sklenil predporočno pogodbo, pa ločitev, kot kaže, ne bo lahka. Sam naj bi namreč od kmalu bivše žene zahteval veliko več denarja, kot bi mu ga pripadlo po pogodbi, v nasprotnem primeru menda grozi pevki, da bo javno razkril njene najbolj umazane skrivnosti. Mnogi sicer dvomijo, da se bo to res zgodilo, kot je za ameriške časnike povedal vir blizu Spearsovi, naj bi namreč predporočna pogodba vsebovala člen, ki Asghariju prepoveduje širjenje negativnih informacij o pevki. Nihče od zakoncev, ki so ju že pred nekaj dnevi opazili brez poročnih prstanov, govoric uradno še ni komentiral.

S Kevinom Federlinom je bila poročena tri leta. FOTO: Chris Pizzello/Reuters

Sam in Britney sta se spoznala leta 2016 med snemanjem videospota za njeno pesem Slumber Party. Čeprav je med njima precejšnja razlika v letih, je kmalu preskočila iskrica in septembra 2021 je fitnes trener in model pevko zaprosil za roko. Poročila sta se junija lani na njenem domu v Kaliforniji, v zakon pa so ju pospremili mnogi zvezdniki, med njimi Paris Hilton, Selena Gomez, Madonna in Drew Barrymore. Nevesta je blestela v posebej zanjo narejeni obleki s podpisom Versace. Ko sta bila še zaročena, sta se razveselila novice, da bosta kmalu zibala, žal pa so se jima nedolgo za tem, ko sta oznanila veseli dogodek, sanje razblinile, saj je Britney splavila. Sam Asghari je bil njen tretji mož, prvi zakon s srednješolsko ljubeznijo Jasonom Alexandrom je trajal vsega 55 ur, nato je bila tri leta poročena s Kevinom Federlinom, s katerim ima dva sinova. Alexander se je lani povsem nepričakovano pojavil na poroki svoje bivše, a so ga, preden bi lahko uničil veseli dogodek, prijeli policisti in ga aretirali zaradi motenja posesti.