Vražje mačke, dekleta iz zasedbe Hellcats premikajo meje

Glasbenice iz skupine Hellcats so dosegle še en mejnik v karieri. Kot prva slovenska skupina so namreč nastopile v londonskem klubu 100 Club, v katerem so se od njegovega odprtja zgodili najpomembnejši dosežki britanskega in svetovnega rock and rolla. Tu so nastopali The Sex Pistols in The Clash, tudi Stonesi so igrali tam, pa tudi priljubljeni Oasis in Metallica.

Sedaj pa je to uspelo našim promotorkam težkokategornega rocka, ki so ta večer izkoristile tudi za promocijo nove skladbe z naslovom Black Thunder. Po njihovih besedah so bile presenečene in vesele, ker se je na koncertu toliko ljudi pojavilo v njihovih majicah, v lepem spominu pa sta jim ostala tudi druženje s poslušalci ter podpisovanje zgoščenk vse do zaprtja kluba.

V klubu so nastopili vsi pomembnejši rock bandi našega časa.

Večer so odprle bodoče zvezde The Molotovs.

Po koncertu

Da je bil večer popoln, pa so naše glasbenice stale na istem odru kot Clem Burke, bobnar legendarne skupine Blondie, ki je na drugi strani luže, v ZDA, prav tako utirala pot novi veji v rock glasbi in bila leta 2006 sprejeta v dvorano slavnih.

Kmalu bodo predstavile tudi slovensko različico pesmi Black Thunder.

Na tem mestu tudi zanimiva anekdota po koncertu. Clem je namreč želel naša dekleta obiskati v klubu, kjer so organizirali srečanje po koncertu, toda pedantni Angleži ga niso ga spustili k njim, saj je bil klub uradno zaprt. 68-letni bobnar se je znašel drugače in se je pozneje z našimi glasbenicami srečal v preddverju njihovega hotela, kjer so kramljali dolgo v noč. Kot predskupina našim dekletom so nastopili mladi glasbeniki The Molotovs, ki jim na Otoku napovedujejo svetlo prihodnost.

Hellcats so doslej nastopile na turnejah v Nemčiji, Rusiji, Italiji, minulo leto pa so se podale tudi na turnejo po Angliji. Tudi takrat so nastopile v tako eminentnih koncertnih dvoranah, kot sta O2 Islington Arena ter Majestic Theathre v Darlingtonu.