Vrača se priljubljena serija, ki so jo spisali nad trgovino s seks igračkami

Že kmalu bomo še več izvedeli o spolnosti in iz tega predmeta nato tudi dokončno diplomirali. Septembra se namreč vrača četrta sezona priljubljene Netflixove serije Sex education (Spolna vzgoja), ki bo tudi zadnja. »Odločitev, da bo to tudi zadnja sezona, je bila grenko-sladka in nikakor ne lahka. A ko so se nam izkristalizirale teme in zgodbe nove sezone, je postalo jasno, da je čas, da diplomiramo,« je zapisala Laurie Nunn, ustvarjalka serije, ki je že s prvo sezono gledalce prikovala pred male ekrane, s tretjo pa si je prislužila emmyja za najboljšo komično serijo.

21. septembra prihaja na pretočno platformo še zadnja sezona.

Seksualno še ne povsem prebujeni najstnik Otis odgovori na vsa vprašanja, povezana s spolnostjo, ki zanimajo njegove vrstnike, a si jih ti ne upajo zastaviti. Vse zaradi njegove napredne mame, ki je povsem po naključju spolna terapevtka in sina s svojo neposrednostjo in liberalnostjo ničkolikokrat spravi tudi v zadrego. To je premisa Netflixove zabavne serije, ki je med zvezde izstrelila prenekatero do tedaj še neznano ime. Ncuti Gatwa, ki igra Otisovega najboljšega prijatelja Erica, je zaradi preboja pri seriji dobil močno želeno vlogo novega doktorja v seriji Doctor Who.

Gillian Anderson je tista napredna mama, ki se s sinom odkrito pogovarja o seksu. Včasih celo preveč odkrito. FOTO: Netflix

Emmo Mackey, ki smo jo spoznali kot izjemno bistro upornico s socialnega roba, bomo že kmalu gledali v težko pričakovanem filmu Barbie. Simone Ashley, pri seriji tisto popularno dekle, ki ji želijo biti podobne vse srednješolke, pa je postala glavna zvezdnica druge sezone žgečkljive zgodovinske romance Bridgertonovi.

Čeprav je dejala, da se poslavlja, se vrača

S prihajajočo sezono se vrača velik del vsem poznanih obrazov, med temi tudi Asa Butterfield kot Otis, Gillian Anderson kot njegova liberalna mama, Gatwa, Mackeyjeva in Connor Swindells v čevljih ravnateljevega sina, na novo pa se jim bosta pridružila Dan Levy, poznan iz serije Schitt's Creek, ter Thaddea Graham. Pred kamere se vrača tudi učiteljica Emily Sands v podobi Rakhee Thakrar, čeprav je ta po koncu tretje sezone dejala, da se poslavlja.

Spolna vzgoja še v četrto. FOTO: Netflix

Sex education je do gledalcev prišla leta 2019, a njeni začetki v resnici segajo že v leto 2007, ko je – tako Nunnova – ekipa piscev debel mesec natlačeno ždela v pisarni nad trgovino s pripomočki in igračami za popestritev spolnosti. »Pogovarjali smo se, kaj vse doživlja najstnik v puberteti. Govorili smo o tistih groznih občutkih nerodnosti in zadrege, o prvih ljubeznih in čustvih, za katera se zdi, da so vseobsegajoča. Ustvariti smo želeli oddajo, ki bo pomagala odgovoriti na vprašanja o ljubezni, seksu, prijateljstvu in naših telesih, ki smo si jih v najstništvu vsi postavljali. Ustvariti smo želeli serijo, zaradi katere se bodo najstniki v vsem tem počutili nekoliko manj same.« In očitno so zdaj izčrpali vse najbolj pereče teme ter odgovorili na najbolj bistvena vprašanja, saj je prišel čas slovesa.