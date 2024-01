Veselo in po domače na Bledu (FOTO)

Folklorno društvo (FD) Bled slovi po ohranjanju slovenske kulturne dediščine. Med dogodke, ki jih pripravljajo v ta namen, spada tudi prireditev Veselo po domače.

Zadnji petek v decembru je bila že dvaindvajseta po vrsti, na njej pa je priložnost tudi za druženje, smeh in dobro voljo. Tokrat so hoteli skozi ples, glasbo in kulturo vsem prisotnim približati Slovenijo, in to jim je tudi uspelo.

Svizci so dodobra ogreli občinstvo.

Člani FD Bled so občinstvo navdušili z izjemnimi plesnimi predstavami, ki odražajo bogato zgodovino in barvitost slovenske kulture. Na odru so se jim pridružili številni drugi glasbeni izvajalci, med njimi Štirje kovači, s 70 leti delovanja najstarejši ansambel na svetu, ki se jim je uspelo vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov.

Za zvrhano mero odlične glasbe so poskrbeli še člani ansambla Svizci, ki so obiskovalce v dvorani dvignili na noge z Avsenikovo Ena bolha za pomoč, ter svetovno znani harmonikar Denis Novato, ki je lani slavil 35 glasbenih let in je s svojim inštrumentom obiskal celo papeža Frančiška: prvič je bil pri njem pred osmimi leti, ko mu je na harmoniko tudi zaigral, leta 2020 pa mu je harmoniko, izdelano iz slovenskega lesa, kar podaril.

Na ta način želijo dogodek še obogatiti in občinstvu omogočiti vpogled v raznolikost ljudskega izraza.

Dogodek je izvrstno povezovala Maja Tekavec, ob njej župan Bleda Anton Mežan.

Na Bled so prišle Dame domače glasbe, kot so se poimenovale pred 20 leti. Gre za pevke priznanih narodnozabavnih ansamblov, ki so se združile bolj za šalo kot zares in ustanovile svoj klub. »Naš namen je bil, da bi se zabavale in se podružile, tudi kadar nismo na odru ali za njim, pa seveda še kakšno skupaj zapele. Za veselje,« so povedale skoraj v en glas. Prišle so Jožica Brdnik iz ansambla Ivana Ruparja in ansambla Laufarji, Jelka Hafner iz ansambla Igor in zlati zvoki, Majda Petan iz ansambla Štajerski vagabundi, Jelka Potočnik, ena od sester Potočnik, ki so pele z ansamblom Dobri znanci, Hermina Šegovc iz ansambla Štirje kovači, Sonja Primožič iz ansambla Zarja ter znana in priljubljena citrarka Cita Galič iz ansambla Slovenija in družine Galič, ki je dame spremljala na citrah.

Tokratna prireditev Veselo po domače je imela celo mednarodni pridih, saj so gostili člane Folklorne skupine Fakersee iz Avstrije. Tako želijo dogodek še obogatiti in občinstvu omogočiti vpogled v raznolikost ljudskega izraza. Sicer pa se je v tem gorenjskem biseru zbralo več kot 400 zadovoljnih obiskovalcev, ki so skoraj tri ure spremljali več kot 70 nastopajočih in vsem namenili bučen aplavz.

22. SREČANJE je bilo.

Organizatorji, blejski folklorniki, so nastopili z odrsko postavitvijo Gorjanc, Franki in Francu Pogačniku pa so podelili priznanje za 40 let folklorne dejavnosti. Častno Galusovo značko za več kot pol stoletja glasbene ustvarjalnosti sta iz rok Borisa Kuburiča, vodje tržiške enote Javnega sklada za kulturne dejavnosti, prejela Jelka Potočnik in Marjan Rekar. Dogodek, ki ga je izvrstno povezovala Maja Tekavec, so popestrili člani humoristične skupine Smeh iz Tržiča, ki so v 40-letnem delovanju nastopili tako doma kot tujini. Ob zakuski je za glasbeno spremljavo poskrbel duo Nota.