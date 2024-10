Verjetno najbolj nori metal paket letos

Nedelja bo pravi praznik za ljubitelje težke metalurgije: v ljubljanski Kino Šiška prihajajo kralji ameriškega death metala Cannibal Corpse, thrasherji Municipal Waste, death metalci Immolation, oboji iz ZDA, in belgijski death-thrasherji Schizophrenia. Obeta se nam večer hitrih ritmov, distorziranih kitar ter konkretnega kruljenja, za kar se lahko zahvalimo izkušeni organizatorski ekipi Kulturnega društva Veseli dihurčki, ki že več kot dvajset let skrbi, da v ušesih slovenskih ljubiteljev trše glasbe nikoli ne neha zvoniti.

Šalo na stran, newyorško-floridski kvintet Cannibal Corpse, ki bo v razprodani veliki dvorani Kina Šiška nastopil brez kitarista Erika Rutana –​ ta se je moral zaradi razdejanja, ki ga je v ZDA povzročil orkan Helene, vrniti domov k družini –, v Slovenijo prihaja v okviru večmesečne evropske turneje, na kateri predstavljajo tako klasične uspešnice kot zadnji album Chaos Horrific, ki dokazuje, da gospodje srednjih let še zdaleč ne sodijo v pokoj.

Municipal Waste vedno poskrbijo za noro zabavo. FOTO: Stefan Bollmann/Wikimedia Commons

Skoraj 40 let metala

Cannibal Corpse so nastali »davnega« leta 1988 in hitro zasloveli tako rekoč brez radijske in televizijske promocije; pri tem ni odveč omeniti, da je za širjenje dobrega glasu o njih poskrbel sloviti ameriški igralec in komik Jim Carrey, ki jih je kot oboževalec vključil v svoj film Ace Ventura: Nori detektiv iz leta 1994. Za dodatno promocijo je leta 1995 poskrbel konservativni ameriški senator Bob Dole, ki jih je še z nekaterimi izvajalci obtožil »spodkopavanja nacionalnega značaja ZDA«, s čimer je sprožil še večje zanimanje za skupino.

V skoraj štirih desetletjih delovanja so kanibali izdali 16 studijskih albumov, prodali več kot dva milijona plošč (kar je rekordna številka v svetu ekstremnega metala) in prepotovali ves svet, pri čemer so se večkrat oglasili tudi v naših logih. Njihovo delovanje je vsaj na začetku kariere, ko je bil death metal še nekaj novega in za marsikoga kontroverznega, spremljala cenzura, saj je bila (in je še) njihova glasba res ekstremna, besedila brutalna, naslovnice albumov pa milo rečeno šokantne, zaradi česar se nekateri albumi v določenih državah še zdaj ne smejo prodajati.

Vstopnice za metalski večer v Kinu Šiška so razprodane že dober mesec.

V odgovor na obtožbe je ustanovni član in basist Alex Webster izjavil, da ljubitelji metala dobro vedo, da nasilje, prikazano v besedilih, ni resnično, pevec George Fisher pa je njihove pesmi primerjal s filmskimi grozljivkami: »Vse naše pesmi so v bistvu zvočna podlaga za grozljivke, in to je vse, kar je.« Za lažje razumevanje, da gre le za obliko umetniškega izražanja: Fisher je znan po tem, da na turnejah po celem svetu zbira plišaste igrače iz igralnih avtomatov in jih na koncu podarja dobrodelnim organizacijam, ki pomagajo socialno ogroženim otrokom.

Odlične predskupine

Kot predvozači bodo nastopili prav tako legendarni newyorški tehnični death metalci Immolation, ki še vedno predstavljajo odlični mračni album Acts Of God. Tudi ti so stari znanci slovenskih odrov, saj so nas skupaj s Cannibal Corpse prvič obiskali že pred 30 leti. Del metalskega paketa, ki ga bomo doživeli v Kinu Šiška, je še thrash-crossover zasedba Municipal Waste, ki je znana po zabavnih in izjemno udarnih nastopih, vse skupaj pa bodo odprli mladi in vedno bolj aktivni Belgijci, ki kombinirajo thrash in death metal, Schizophrenia.