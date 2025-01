Velja za enega najpomembnejših ustvarjalcev: kaditi je začel pri osmih letih

Znameniti ameriški režiser, slikar, glasbenik, igralec in fotograf David Lynch je umrl v 79. letu starosti, je v četrtek sporočila njegova družina. Vsestranski ustvarjalec je ustvaril vrsto vplivnih in kritiško priznanih umetniških del. Med širšim občinstvom se je najbolj proslavil s televizijsko serijo Twin Peaks.

Novico o Lynchevi smrti je na družbenem omrežju facebook sporočila njegova družina: »Ker ga ni več med nami, je na svetu nastala velika luknja.« Lynch je lani razkril, da so mu po skoraj 70 letih kajenja – kaditi je začel že pri osmih letih – diagnosticirali emfizem pljuč, kronično bolezen, ki vse bolj otežuje dihanje. Takrat je dejal, da se še komaj sprehodi po sobi in da se počuti, kot bi »hodil naokoli s plastično vrečko na glavi«.

Leta 1977 je posnel svoj prvenec Eraserhead z Jackom Nanceom v glavni vlogi. FOTO: AFI

Iz Montane v Hollywood

Rodil se je 20. januarja 1946 v majhnem kraju Missoula v ameriški zvezni državi Montana, katere vzdušje je večkrat prenesel v svoje filme. Preden se je v zgodnjih 70. letih posvetil filmu, je študiral likovno umetnost, ustvaril več umetniških del in se predstavil na več samostojnih razstavah.

Kultni sloves mu je leta 1977 prinesel film Eraserhead, komercialni in kritiški uspeh pa je nadaljeval s filmom Človek slon (1980), ki je bil nominiran za osem oskarjev. Uspeh je požel tudi z mešanico psihološke grozljivke in filma noir Modri žamet (1986) ter filmom Mulholland Drive (2001), še zlasti pa s televizijsko serijo Twin Peaks (1990/1991), ki je pred leti dobila hudo odbito nadaljevanje. Med bolj znane Lyncheve filme med drugim spadata še Divji v srcu (1990) in Izgubljena cesta (1997).

Modri žamet s Kylom MacLachlanom in Isabello Rossellini je bil kombinacija filma noir in psihološke grozljivke. FOTO: De Laurentiis Entertainment Group

V Lynchevih filmskih in televizijskih delih se nekatere teme pojavljajo vedno znova; filmska kritika Michelle Le Blanc in Colin Odell sta zapisala, da »so njegovi filmi tako polni motivov, ponavljajočih se likov, slik, kompozicij in tehnik, da lahko na Lynchev celotni opus gledamo kot na veliko sestavljanko idej«. Ena od ključnih idej je uporaba sanj in sanjskih slik ter struktur, kar kritika povezujeta z »nadrealističnim etosom«, ki se opira »na podzavest kot vizualno gonilo«.

Kdo se ne spomni specialnega agenta Dala Cooperja iz serije Twin Peaks? FOTO: ABC

Aprila 2018 so v prostorih Mednarodnega grafičnega likovnega centra v Gradu Tivoli v Ljubljani pripravili prvo razstavo Lynchevih likovnih del v Sloveniji. FOTO: facebook

Za vedno se je vtisnil v spomin s filmi Človek slon, Modri žamet, Mullholland Drive in serijo Twin Peaks.

Večkrat nagrajeni umetnik

Napisal je tudi kratko knjigo Kako ujeti veliko ribo: Meditacija, zavest in kreativnost, v kateri je predstavil tehniko transcendentalne meditacije. Ta naj bi pomagala pri odpravljanju ponavljajočih se projekcij prizorov in neprijetnih spominov, lajšala naj bi nespečnost ter zmanjševala potrebo po zlorabi drog in alkohola. Lynch se je preizkusil tudi v glasbi, izdal je nekaj singlov in albumov, večinoma s kolegi iz glasbenega sveta, kot snovalec zvoka je izdelal veliko glasbe za lastne filme, ustvaril pa je tudi številna likovna in fotografska dela.

Za svoje filme, ki jih pogosto odlikujejo nadrealistični prizori, je bil deležen pohval kritikov. V več kot 50-letni karieri je bil nagrajen s številnimi priznanji, vključno z zlatim levom za življenjsko delo na beneškem filmskem festivalu leta 2006 in častnim oskarjem leta 2019. Kritiki so ga označevali za vizionarja in je veljal za enega najpomembnejših filmskih ustvarjalcev. Sam je nekoč dejal, da so njegovi filmi v mnogo pogledih bolj podobni delom evropskih kot ameriških ustvarjalcev, saj naj bi bila večina filmov, ki te »pretresejo v dno duše«, plod evropskih avtorjev.