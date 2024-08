Več tisoč ljudi uživalo in rajalo na festivalu Punk Rock Holiday

V soboto je večtisočglava množica ljubiteljev hitrejših glasbenih ritmov zapustila čudovito sotočje Tolminke in Soče, saj se je s koncertnim dogajanjem večer prej sklenil svetovno znani festival Punk Rock Holiday. A mnogi od njih se bodo naslednje leto gotovo spet vrnili; kot to počnejo že zadnjih 14 let. Le vmes jim ga je zagodel covid-19, ki je močno zarezal tudi v festivalsko dogajanje, posledice tega pa se čutijo še danes, je opomnil organizator glasbenega festivala Andrej Sevšek.

Andrej Sevšek skupaj z ekipo poskrbi za pankovske počitnice na Sotočju. FOTO: Dejan Javornik

Ni mu para

Brez dvoma so prav festivali na Sotočju močno prispevali k turističnemu razvoju Tolmina in širšega Posočja, saj so predvsem tujci nad videnim presenečeni. Tako jih ne očarata le festivalsko dogajanje in zavidljiva organizacija, ampak tudi naravne lepote naše dežele. Prav zadovoljni obiskovalci festivala so na koncu najboljši promotorji Slovenije v domovini, kar je večkrat spregledan pozitivni učinek, ki ga za seboj pusti pankovski festival. A če kdo misli, da gre pri tem le za podivjano množico tetoviranih in čudno oblečenih likov, se je močno uštel.

To so prave idilične počitnice, vsako leto se jih udeleži tudi več družin z (malimi) otroki, kjer sta v ospredju strpnost in spoštovanje do prav vseh, posebno skrb namenjajo tudi invalidom; zanje so postavili celo posebno ploščad. Vse to, seveda ob obilici dobre glasbe, Punk Rock Holiday naredi povsem svojevrsten festival na svetu, ki mu pravzaprav ni para, kar izjemno radi poudarjajo tuji obiskovalci.

Letos se je začelo minuli ponedeljek, ko so že postregli z glasbenim presežkom, ki so ga sklenili chicaški punkrockerji Rise Against. »To je pravzaprav tudi eden redkih pankovskih bendov, poleg recimo Rancid ali Green Day, ti so za nas tako ali tako predragi, ki na našem festivalu še niso nastopili,« je pojasnil Sevšek.

Svetovne glasbene zvezde se z veseljem pomešajo med obiskovalce. FOTO: Roberto Pavic

Pa je manjši festival lahko sploh privlačen za večje in prepoznavnejše bende, saj so tudi finančna sredstva precej bolj omejena? »Načeloma drži, da večji, bolj znani bendi zahtevajo večji honorar. Ampak tudi mi imamo želje oziroma zahteve, saj smo znani po tem, da pri nas ni ograje med odrom in občinstvom. Po svetu slovimo po tem, da imamo tako imenovani stage diving pri vseh nastopajočih. Offspring so bili zadnji, ki so zahtevali ograjo, pa smo si rekli, da bendov takega kalibra ne bomo več vabili. Še Bad Religion, NOFX, Dropkick Murphys in drugi večji bendi, ki smo jih gostili, so se strinjali s tem in izkušnja obiskovalcev je bila prav zato edinstvena. Ograja pač uniči atmosfero,« razmišlja sogovornik.

Vse več družin glasbo združi z dopustom. FOTO: Roberto Pavic

V mislih v prihodnjem letu

Ob tem priznava, da se je bazen klasičnih skate pank bendov, na katere merijo, pravzaprav že precej izpraznil, tudi zato vse kaže, da se bodo napovedi, ki so mnoge šokirale, da bo 2027. zadnja izvedba festivala na Sotočju, žal uresničile. A to kajpada prvotno ni bila želja organizatorja, ampak je takšna odločitev lokalnih oblasti.

Med organizatorji festivalov in občinarji ter nekaterimi domačini so se kmalu po epidemiji skrhali sicer dobri odnosi. Prebivalci so poudarjali, da nimajo normalnega dostopa do sotočja, saj je na vrhuncu potekalo kar pet festivalov drug za drugim, kar je bilo razpotegnjeno skorajda čez oba počitniška meseca. Prav tako so se v lokalni skupnosti nekateri uprli zlasti zaradi hrupa s prizorišča. Drugih težav z obiskovalci domačini v vseh teh letih praktično niso imeli, pravi Sevšek in doda, da so bili tudi neprimerna komunikacija nekaterih drugih organizatorjev festivalov, arogantnost in neposluh za probleme domačinov deloma krivi, da je nastal kratki stik.

Ob žgočem soncu je bil pobeg v hladno Sočo in še hladnejšo Tolminko skoraj nuja. FOTO: Roberto Pavic

»Seveda gre razumeti tudi občino in lokalno prebivalstvo, zato se je treba pogovarjati, in mislim, da smo zdaj spet z vsemi našli skupni jezik. Na podlagi meritev jakosti hrupa tudi prilagajamo oziroma spreminjamo lokacijo glavnega odra. V času koncertov se glasba, razumljivo, sliši, a ne povsod enako, afterpartyje smo omejili oziroma prestavili v notranje prostore, naša publika pa po koncu koncertnega dneva ne povzroča prav nobene galame, saj smo od Tolmina dovolj odmaknjeni in ne lomastijo naokoli,« poudari Andrej Sevšek in doda, da so z mislimi že pri 15. izvedbi festivala, ki bo v začetku avgusta prihodnje leto.