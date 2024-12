Vasovanje in svatovanje skozi pesem: grosupeljski pevci oživili ljudske tradicije

Mešani pevski zbor Grosuplje je v domači mestni knjižnici pripravil dogodek z naslovom Pod klančkom sva se srečala, na katerem so se izvajalci dotaknili tradicije vasovanja in svatovanja. Takšne pesmi navadno slišimo bolj po redko in so tudi manj znane.

Na Štajerskem, Koroškem, pa tudi drugod je bilo v navadi petje jutranjic zunaj pred hišo.

»V prvem sklopu Šel bom v planin'co v vas smo poskušali pričarati vzdušje kot iz časov, ko je bila fantovska pesem nekaj idiličnega, nekaj krasnega, nekaj, kar poboža dušo in srce. V drugem sklopu Nevesta, le jemlji slovo pa so nekaj povedali in zapeli o ženitovanjskih navadah,« je povedala Marija Samec.

»Nekdaj se niso ženili kadar koli, marveč po večini pred pustom,« smo izvedeli na prijetnem večeru. »In če je fant resno mislil, je moral dekle sprositi najprej od njenih staršev. Ženitovanjskih navad je veliko, med njimi tudi fantovščina, dekliščina, imenovana krancel večer. Mešetarjenje za nevesto o doti, bali na okrašenem vozu, lažna nevesta, šranganje po poroki iz cerkve … Pisani ženitovanjski obred je vseskozi spremljala obredno predpisana svatovska pesem, tu slovesna, tam vesela, nagajiva, šaljiva, pa tudi žalostna in resna.«

Pevke in pevci zbora se že pripravljajo na Božični koncert.

Tudi več dni in noči

Poleg obrednih pesmi, ki so sestavljale ženitovanjske šege, so bile na svatbah priljubljene poskočnice, imenovane štajeriši. To je poskočen ples, ki se pleše v parih in je bil prvotno del svatovskih plesov. Na Koroškem pojejo in plešejo Camarsko, to je Svatovsko.

Kadar so svatje postali zaspani, zlasti če je svatba trajala več dni in noči, jih je bilo treba na koncu zdramiti s kakšno pesmijo, ki jo spremlja gibanje, vstajanje ali sedanje, ali pa so se prijeli za roke in se večkrat pod vodstvom godca zapodili po vasi in peli, večkrat tisto Abraham 'ma sedem sinov ali pa Vsi za mano, kameradi. Na Štajerskem, Koroškem, pa tudi drugod je bilo v navadi petje jutranjic zunaj pred hišo.

Sprevod spremljala pesem

Večkrat je bila navada, da se je gostija obhajala na nevestinem domu, na ženinov dom pa je sprevod svatov in mladoporočencev spremljala primerna pesem. Znana je pesem iz Ziljske doline, kjer je vesel sprevod s petjem spremljalo še igranje na bobne, pavke in piščali.

Plesala sta Andrejka Trontelj in Dani Čakš.

Na dogodku so nastopili MePZ Grosuplje pod vodstvom Gabrijele Cedilnik in Primoža Cedilnika. Solisti so bili: Ivica Kocjan Anderlič, Irma Antončič, Mirjana Anžlovar, Dani Čakš, Rok Kocjan in Tone Zalar. Plesala sta Andrejka Trontelj in Dani Čakš, pevce soliste in plesalca sta spremljala Primož Cedilnik na harmoniki in Jakob Degen na klavirju. Program so povezovali Marija Samec, Ivo Puhar, Stanka Vidrih in Darinka Zaletel. Zamisel in scenarij sta delo Gabrijele Cedilnik, v pomoč so ji bili literatura z ljudsko vsebino ter dela dr. Zmage Kumer in Dušice Kunaver.

Že zdaj se pevke in pevci pripravljajo na Božični koncert, ki ga bodo skupaj z mešanim pevskim zborom Zgodnja Danica pripravili v ponedeljek, 6. januarja 2025, na praznik Sv. treh kraljev v cerkvi sv. Mihaela v Grosupljem.