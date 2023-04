V sanjskem bendu samo dekleta (FOTO)

V športni dvorani v Lenartu so po več kot treh letih, ko zaradi epidemije koronavirusa takšne prireditve ni bilo mogoče pripraviti, spet organizirali spektakel Moč glasbe nas združuje, ki glede na imena nastopajočih spada v sam vrh.

Denis Poštrak je v zahvalo prejel svoj portret. Foto: Gašper Vrabel

Producentu, scenaristu in uredniku Denisu Poštraku je z ekipo znova uspelo dokazati, da glasba resnično združuje medkulturno in medgeneracijsko, saj se prireditve udeležijo ljudje z vseh koncev Slovenije in tujine. Srečali smo obiskovalce iz Ljubljane, Celja, Velenja, Krškega, Kamnika, s Trojan, iz Murske Sobote, Nove Gorice vse do Krapine, Čakovca, Zadra in Varaždina iz Hrvaške ter celo slovaške goste. Lepo je bilo videti tolikšno množico obiskovalcev in glasbenikov, a vrnitev v stare tirnice ni bila preprosta, nam je priznal organizator Poštrak. Koncertno snemanje so odprli Gadi, nastopili pa so tudi Mladen & Denis ter Darko Capo, ki so predstavili avtorska dela Vlada Kalemberja. Cole Moretti je nastopil s pesmimi svojega 1 x banda, tudi pesmijo Tih deževen dan, s katero nas je leta 1993 zastopal na Irskem, kar je bil prvi nastop samostojne Slovenije na Evroviziji. Obenem je ta slovenska evrovizijska pesem do danes doživela največ priredb. Zlato ploščo pa je prejela Eva Sršen, ki je pri rosnih 18 letih s pesmijo Pridi, dala ti bom cvet leta 1970 zastopala Jugoslavijo na Evroviziji na Nizozemskem.

Denisovi gostje so zastopali Jugoslavijo, Slovenijo, Hrvaško, Monako, Bosno in Hercegovino ter Italijo.

Občinstvo so s svojimi uspešnicami zabavali še kleni Štajerec Rudi Šantl, Božidar Wolfand Wolf, Jay Bolk in Damjan Murko. Navdušili so tudi prejemniki zlatih plošč, in sicer Ansambel Petra Finka, Rok'n'Band in Indira Forza, bivša pevka hrvaške dance zasedbe Colonia. Skupina 4 Asa, ki jo sestavljajo legendarni glasbeniki Vlado Kalember, Jurica Pađen, Alen Islamović ter Slavko Pintarić, bobnar Srebrnih kril, je prejela platinasto plaketo in predstavila pesmi z novega projekta z gosti. Zelo zanimiva je bila tudi pesem Evo noći, evo ludila, pri kateri so se jim na odru pridružili Zlatko Pejaković in Gadi. Za veselo vzdušje je kot zadnji nastopajoči poskrbel legendarni Zlatko Pejaković, ki je prejel diamantno ploščo. Ta je bila pripravljena tudi za ansambel Štirje kovači, a se zaradi Šegovčevega slabega zdravstvenega stanja prireditve ni mogel udeležiti, mu je pa publika stoje s pesmijo zaželela čimprejšnje okrevanje.

Glasbenike je tokrat prvič spremljal MGNZ (Moč glasbe nas združuje) bend oziroma, kot se je pošalil Denis, bend iz sanj, ki ga sestavljajo samo dekleta. Plesali so folkloristi iz Sv. Trojice ter plesalci standardnih ter latinsko-ameriških plesov iz Plesne šole Samba. Prireditev sta povezovala znana televizijska voditeljica Jasna Kuljaj in Sašo Dobnik, slednji je kot gasilec Sašo poskrbel tudi za odmerek smeha.

18 evrovizijskih izvajalcev je že nastopilo.

»V zgodovini projekta Moč glasbe nas združuje je nastopilo že 18 izvajalcev, ki so na Evroviziji zastopali Jugoslavijo, Slovenijo, Hrvaško, Monako, Bosno in Hercegovino ter Italijo,« je ob uspešnem koncertu poudaril Denis, eden redkih, ki jim na enem odru resnično uspe zbrati največje glasbene zvezde iz republik nekdanje Jugoslavije.

Folkloristi iz Sv. Trojice so popestrili dogajanje s svojimi plesi. Foto: Gašper Vrabel

Gadi so predstavili tudi pesem Vlada Kalemberja Evo noći, evo ludila v novi preobleki. Foto: Gašper Vrabel

Jasna Kuljaj, Damjan Murko in Sašo Dobnik Foto: Gašper Vrabel