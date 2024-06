V preteklosti je imel veliko deklet, zdaj je seksi zvezdnik že devet let vzdržen

Nedavno je dopolnil 60 let, a Lenny Kravitz je še vedno eden najbolj seksi moških na planetu. Čeprav bi lahko pevec, za katerega se zdi, da mu čas teče nazaj, verjetno omrežil skoraj vsako žensko, je minilo že devet let, odkar je bil v romantičnem razmerju. Še več, že devet let živi meniško življenje spolne vzdržnosti. »Na točki, v kateri sem v življenju, si od ženske želim več kot le telo. Priti mora ne le s telesom, pač pa tudi z umom in duhom. Gre za duhovno stvar.«

Legendarni glasbenik ne skriva, da je imel v preteklosti veliko, res veliko deklet. Prav zaradi tega se ga je v mladosti prijel vzdevek Romeo, to pa so s pridom izkoristili pri glasbeni založbi in Lennyju nadeli odrsko ime Romeo Blue. S tem imenom, zravnanimi lasmi ter modrimi lečami, kakršna je bila mladostna rockerska podoba glasbenika, je 1985. spoznal štiri leta mlajšo Liso Bonet. Dve leti pozneje, na dan, ko je dopolnila 20 let, sta pobegnila in se poročila, leto pozneje ju je razveselila hčerka Zoë.

Po ločitvi sem se začel spreminjati v svojega očeta. Postal sem ženskar. To mi ni bilo všeč.

A kljub strasti in brezglavi zaljubljenosti, ki ju je povezala, njuna ljubezen ni bila na dolgi rok. V petem letu zakona sta zakorakala po ločenih poteh, po ločitvi pa se je Lenny snel z vajeti in začel postajati podoba svojega očeta, česar si ni nikoli želel. »Po ločitvi sem se začel spreminjati v očeta. Postal sem ženskar.« A v tem ni užival, ta podivjani življenjski slog, ko je letal s cveta na cvet, se ni menil za ženska čustva in je varal, mu ni bil všeč. Sam sebi ni bil všeč. »Nisem hotel biti tak moški, a potreboval sem leta, da sem se lahko obrzdal.«

Pri tem mu je bila v odlično motivacijo misel, da ne želi biti (več) podoben očetu. Moral se je le spomniti dne, ko je spoznal, da je ta njegovi ljubljeni mami natikal rogove. To odkritje – tako je zapisal v spominih – ga je potolklo, kar je priznal očetu, a ta mu je odvrnil, da bo tak postal tudi sam, kot bi šlo za družinsko prekletstvo. »Sčasoma mi je uspelo za svoja dejanja prevzeti odgovornost. Naučil sem se disciplinirati in nisem več dopustil, da bi nadzor prevzela mesena strast.«

Z Liso sta se poročila na dan, ko je dopolnila 20 let. FOTO: Profimedia

Ko je bil uradno še zvezan z Liso, se je začel videvati z Vanesso Paradis. Pozneje se je zapletel z brazilsko manekenko Adriano Lima in se z njo celo zaročil, a pred oltar nista stopila. Podobno, z razdrtjem, se je končala kratka zaroka z Nicole Kidman. To je bilo leta 2004, leto pozneje pa je samemu sebi obljubil, da bo do vnovične poroke živel v celibatu. A se tega očitno ni držal v celoti, celibat je vmes verjetno najmanj enkrat prekinil, vsaj če sodimo po tem, da se je, kot pravi, odvrtelo devet let, odkar je ob sebi čutil toplo žensko telo.

Hkrati je priznal, da bi si želel resnega, ljubečega odnosa, čeprav se zaveda, da pot do tega ne bo najlažja. »Postal sem zelo ustaljen v tem, kako živim,« kar bi očitno morala sprejeti tudi njegova življenjska sopotnica.

Disciplina je bila ključna, da je postal moški, s katerim lahko živi. Ključna pa je tudi, da ima izklesano telo, ki mu ga zavidajo desetletja mlajši. »Nekaj zahvale gre seveda dobrim genom, ostalo pa so trdo delo, disciplina in skrb zase,« razkriva recept. »Tudi če si zaželim nezdrave, hitre hrane, je ne jem. Če sem čez dan polno zaposlen in pridem domov šele pozno zvečer, bom pač telovadil ponoči. Seveda ne sanjam o fitnesu ob dveh zjutraj, a če mi čez dan ne uspe, grem za 90 minut v fitnes pač ob enih ali dveh zjutraj. Vsakodnevna 90-minutna rutina telesne vadbe je del moje osebne discipline, ki se je držim. Le tako lahko v ravnovesju ohranjam telo, um in duha.«

To svoje življenjsko vodilo je prekršil le enkrat ali dvakrat, ko je med turnejami za več mesecev obstal v Parizu. »Tam sem pil vino, jedel rogljičke. Polenil sem se in se malce razlezel. V tem sem sicer užival, a le dokler se nisem zavedel, kaj počnem.«