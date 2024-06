V poletje s Kresno nočjo

Lions klub Ljubljana Iliria je v letu, ko Slovenija zaznamuje dvajset let priključitve Evropski uniji, organiziral tradicionalno Kresno noč, ki je potekala pod častnim pokroviteljstvom Jerneje Jug Jerše, vodje predstavništva Evropske unije v Republiki Sloveniji. Klub je izpostavil ključne vrednote Evropske unije za vsakega posameznika.

To misel so odlično povzeli nastopajoči, Tomi Meglič, Lea Sirk, operni pevec Gregor Ravnik, plesalka Urška Centa, študenti Akademije za glasbo pod vodstvom Dušana Kranjca s kulturno-umetniškim programom in kulinarična ponudba, ki je prikazovala raznolikost in bogatost Slovenije. Klub svoje filantropsko poslanstvo usmerja oz. zbrana sredstva namenja otrokom in mladostnikom iz Slovenije, ki so zaradi težkih življenjskih okoliščin prikrajšani za spodbuden psihofizični razvoj.

Za kulturni program so med drugim poskrbeli Gregor Ravnik, Tomi Meglič in Lea Sirk.

Tako Lions klub Iliria podpira društvo Odmev, sredstva namenja za varovance ZGNL ter organizacijam, ki se ukvarjajo z zdravljenjem ali preučevanjem redkih bolezni. Z vzajemnimi akcijami poskuša približati čarobnost poletnih brezskrbnih dni otrokom iz socialno ogroženih družin ter skozi vse leto podpira različne delavnice, pomoč pri učenju in psihoterapevtsko pomoč.

Priznanje za dobrodelnost

Lions klub Ljubljana Iliria je na letošnji Kresni noči iz rok guvernerke Zveze Lions klubov Slovenije D129 Brede Pečovnik prejel posebno priznanje za svojo neutrudno pomoč socialno šibkim ter dobrodelno delovanje. V 24 letih delovanja je klub doniral več kot milijon evrov pomoči potrebnim. Kresna noč se je v teh letih uveljavila kot eden najlepših dobrodelnih dogodkov, ki združuje goste s področja gospodarstva, diplomacije, kulture in medijev.

Prireditev je povezovala Carmen L. Oven.

Diana Dimnik, predsednica Lions klub Ljubljana Iliria, in Vesna Nisha Dolinar, predsednica SILA 2012-2013 ter lastnica indijske restavracije Namaste

Antropologinja Jerca Legan je dolgoletna obiskovalka Kresne noči.