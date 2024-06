V poletje pet lepotic z novo polko (VIDEO)

Skupino Chicas sestavljajo basistka Jasmina Kališnik, flavtistka Maša Frece, kitaristka Lucija Župevc, harmonikarka Tina Poljanšek in violinistka Hermina Matjašič. Dekleta so znana po svoji ustvarjalnosti in nič drugače ni s polko Odpelji me, ki so jo posnela na začetku poletnih dni. Besedilo je napisala Jasmina, glasbo pa Maša, ki je s Samom Kališnikom sodelovala tudi pri aranžmaju. »Poletje je tu, najlepši letni čas za vse ljubitelje visokih temperatur, sonca in morja. Za to priložnost smo posnele poletno polko, ki bo številne popeljala na zaslužene počitnice,« pravijo glasbenice, ki so posnele tudi videospot. Ob tej priložnosti so se odpravile v Rovinj, kjer so ujele poletne vibracije in lepote jadranske obale. »Kljub temu da bomo za kratek čas tudi same uživale ob morju, bomo večino poletja preživele na odrih,« še razkrivajo mladenke. Čeprav bodo zelo zaposlene, še za to poletje in jesen napovedujejo izid vsaj še dveh novih pesmi.