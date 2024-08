V Ljubljani se bo zgodil še en nepozaben koncert

V ponedeljek se bo ob 20. uri v Cankarjevem domu zgodil še en nepozaben koncert Ljubljana Festivala – Filarmonica della Scala (Filharmonični orkester milanske Scale) pod taktirko svetovno znanega italijanskega dirigenta Riccarda Chaillyja.

Na programu bodo Simfonija št. 5 v e-molu, op. 64 Petra Iljiča Čajkovskega, znana po ciklični strukturi in dramatični uporabi motiva usode, ter orkestrski suiti Dafnis in Hloa Mauricea Ravela, ki z briljantno orkestracijo in čustveno intenzivnostjo predstavlja vrhunec baletne glasbe 20. stoletja.

Eden izmed vodilnih orkestrov

Filharmonični orkester milanske Scale, ustanovljen leta 1982 pod vodstvom legendarnega Claudia Abbada in glasbenikov iz znamenite operne hiše Teatro alla Scala (milanske Scale), se je v zadnjih desetletjih uveljavil kot eden izmed vodilnih orkestrov na svetovnem glasbenem prizorišču. Na svetovnih turnejah je izvedel več kot 800 koncertov in se z zavezanostjo glasbeni odličnosti uveljavil kot pomemben ambasador italijanske kulture.

Filharmonični orkester milanske Scale FOTO: Festival Ljujbljana

Ključno obdobje v zgodovini orkestra je zaznamoval Riccardo Muti, ki je bil med letoma 1987 in 2005 glavni dirigent, leta 2015 pa je to prestižno vlogo prevzel Riccardo Chailly, ki je tudi glasbeni direktor Scale.