V Kino Šiška se vračajo ambasadorji bosanskega neosevdaha

Dinamična zasedba Divanhana je svet osvojila s sodobno fuzijo tradicionalne, jazzovske in pop glasbe. Pod vodstvom nove vokalistke Selme Droce bodo v Ljubljani predstavili pesmi s svojega zadnjega nagrajenega albuma, pa tudi starejša dela.

Zasedba, ki so jo leta 2009 ustanovili študenti sarajevske glasbene akademije, se posveča revitalizaciji balkanske tradicionalne glasbe s sodobnim pridihom. Njihov edinstveni zvok združuje sevdah, urbano tradicionalno glasbo Bosne in Hercegovine, z elementi jazza, popa in klasične glasbe, pri tem pa izkazuje njihovo vsestranskost in inovativen pristop.

Prestižni festivali

V svoji karieri je Divanhana nastopila na prestižnih festivalih, kot sta Womex v Solunu in Expo 2020 v Dubaju, kar kaže na bandov ugled na mednarodni ravni. Diskografija skupine vključuje pet studijskih albumov, med katerimi je zlasti Zavrzlama (2022) požel izjemno kritiško hvalo. Uvrstil se je na vrh evropske lestvice World Music Charts in zasedbo leta 2023 pripeljal do nagrade revije Songlines za najboljšo skupino.

Z izvirnimi deli in osveženimi tradicionalnimi skladbami plošča Zavrzlama ni le razširila Divanhaninega kroga poslušalcev, temveč je tudi pomagala ohraniti bogato dediščino balkanske glasbe. Skupina je na svoji glasbeni poti nastopila na že skoraj 500 čustvenih koncertih po Evropi, Kanadi in Aziji.