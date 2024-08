V Gospodarju prstanov je igrala za sendviče

Verjetno je pretiravala, saj igralci njenega kova zagotovo ne igrajo v filmih zastonj, vsekakor pa plačilo, ki ga je prejela za vlogo v uspešni trilogiji, ni moglo biti prav visoko. Cate Blanchett je v televizijski oddaji Watch What Happens Live ta teden priznala, da jo za kultno vlogo vilinke Galadriel niso prav bajno plačali.

Ko jo je voditelj oddaje Andy Cohen vprašal, ali je tudi sama imela kaj od dveh milijard dobička, kolikor je producentom prinesla trilogija Gospodar prstanov, je odgovorila: »Ne! To je bilo daleč pred vsem tem, nič. Hotela sem sodelovati s tipom, ki je posnel Braindead. V bistvu sem za to dobila zastonj sendviče in lahko sem obdržala ušesa.«

V trilogiji ni igrala zaradi denarja.

Braindead je bila komedija grozljivka režiserja Petra Jacksona iz leta 1992, ki so jo predvajali pod naslovom Dead Alive in velja za enega najbolj krvavih filmov vseh časov. Ko je voditelj 55-letno Avstralko vprašal, ali se spomni filma, v katerem je zaslužila največ, je odgovorila, da ženske niso plačane toliko, kot si ljudje mislijo, da so.

Cate trenutno promovira svoj najnovejši film Borderlands. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Oktobra 2013 so v javnost pricurljale plače nekaterih igralcev v Gospodarju prstanov. Poročilo We Got This Covered je trdilo, da je Orlando Bloom (Legolas) zaslužil le 175.000 dolarjev (dobrih 160.000 evrov) za vse tri filme, medtem ko je Sean Astin (Samwise Gangee) zaslužil 250.000 dolarjev (približno 228.000 evrov). Elijah Wood (Frodo Baggins) naj bi zaslužil 250.000 dolarjev za prvi film, vendar je za tretjega poskočil na milijon dolarjev (910.000 evrov). Blanchettova je bila ena redkih, ki so se pojavili v vseh treh filmih, njen honorar pa v poročilu ni bil omenjen.

Trije filmi so bili posneti hkrati. Snemali so jih med oktobrom 1999 in decembrom 2000. Skupni proračun je znašal 289 milijonov dolarjev (264 milijonov evrov), kar bi, če upoštevamo inflacijo danes, znašalo okoli 530 milijonov dolarjev (485 milijonov evrov). Vložek se je izplačal, saj je trilogija Gospodar prstanov – Bratovščina prstana, Dva stolpa in Kraljeva vrnitev – postala komercialna uspešnica, same lepe besede pa so imeli zanjo tudi kritiki. Trilogija je skupaj zaslužila 2,9 milijarde dolarjev (2,6 milijarde evrov).

160 TISOČAKOV je za vlogo Legolasa prejel Orlando Bloom.

Blanchettova je v TV-oddaji, kjer je potarnala nad honorarji, napovedala svoj najnovejši film Borderlands. Zgodba temelji na uspešni seriji videoiger, ki je prinesla več kot milijardo dolarjev prihodkov in je ena najbolje prodajanih franšiz v zgodovini iger. V filmu igrajo tudi Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Edgar Ramirez, Florian Munteanu, Arianna Greenblatt in Janina Gavankar.