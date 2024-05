V drugem poskusu le dobil zvezdo slavnih (FOTO)

Kot vsak, ki ga sanje o igralski slavi pripeljejo v Hollywood, je tudi Chris Hemsworth sanjaril o svoji zvezdi na pločniku slavnih. Vselej, ko se je mimo slovitega bulvarja z imeni največjih zvezd vozil na avdicije, je tiho v nebo pošiljal željo »morda, nekoč«. A čeprav se mu je to zdelo oddaljeno in skoraj kot nedosegljive sanje, so se mu te leta 2019 uresničile. No, vsaj mislil je tako. Celotna zasedba stripovskega filmskega hita Maščevalci: Zaključek je tedaj namreč pustila odtise dlani in stopal pred slovitim kitajskim gledališčem.

Ob ceremoniji razkritja zvezde ga je spremljala družina. FOTO: Chris Delmas/Afp

»Morda bom zaradi te anekdote videti kot bedak, a bil sem prepričan, da to pomeni, da bom dobil svojo zvezdo. Zato je bilo precej nerodno, ko te ni bilo od nikoder,« je priznal avstralski lepotec, ki pa je zdaj, po njegovi oceni v svojem drugem poskusu, tako želeno zvezdo z lastnim imenom vendar dobil.

Nisem spregledal, da je zaradi mene in mojih sanj na stranski tir postavila svoje lastne sanje.

Na hollywoodskem bulvarju slavnih so v teh dneh svečano razkrili že 2781. zvezdo, s katero se je v večnost zacementiral Hemsworth. Ob tej uresničitvi sanj so ob njem stali žena Elsa Pataky in njuni trije otroci, dvanajstletna India Rose in dve leti mlajša dvojčka Sasha in Tristan. »Moram se zahvaliti svoji čudoviti ženi, ki mi že ves čas stoji ob strani in me brezpogojno podpira. Nisem spregledal, da je zaradi mene in mojih sanj na stranski tir postavila svoje lastne, česar ji nikoli ne bom mogel poplačati,« se je na ta pomembni dan raznežil postavni Avstralec.

2781. zvezdo na pločniku slavnih je dobil.

A če je on poskrbel za nekaj ganjenosti, je Robert Downey Jr., njegov soigralec iz Marvelovih stripovskih uspešnic, poskrbel za smeh in norčavost. Kako opisati Chrisa, ki ima avstralskega šarma za izvoz, se je spraševal Downey, ki se je ob tej »zastrašujoči« nalogi obrnil na preostali del igralske zasedbe Maščevalcev. Vsak mu je moral Hemswortha opisati s tremi besedami, ki ga najboljše zajamejo. V očeh Jeremyja Rennerja je že »absurdno moteče čudovit«, Scarlett Johnasson je po Downeyjevi oceni zadela bistvo, ko je Hemswortha opisala kot »čustveno vodilno damo«, Chris Evans pa je norčavo dodal, da je »drugi najboljši Chris«, torej takoj za njim, ki je upodobil Stotnika Ameriko.

Soigralci iz Maščevalcev so ga opisali vsak s tremi besedami. FOTO: Reuters Pictures