V Benetkah slavil film o Frankensteinu, zaradi stavke manjkali zvezdniki

Zlatega leva za najboljši film na 80. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah je dobila eksperimentalna različica zgodbe o Frankensteinu grškega režiserja Yorgosa Lanthimosa Poor Things, v kateri je glavno vlogo odigrala ameriška igralka Emma Stone.

Grški filmar je po strogi oceni strokovne žirije, ki ji je načeloval ameriški režiser Damien Chazelle,​ pometel z močno konkurenco skupno 23 filmov, pod katere so se podpisala nekatera zveneča imena, kot so Luc Besson, Sofia Coppola, David Fincher in Bradley Cooper.

Med igralkami je s svojim vživljanjem v Priscillo Presley najbolj prepričala Cailee Spaeny. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Srebrni lev, velika nagrada žirije, je letos šel japonskemu filmu Evil does not exist, ki ga je režiral Rjusuke Hamaguči. Pripoveduje zgodbo o Takumiju in njegovi hčerki Hani, ki živita v vasi blizu Tokia. Nekega dne prebivalci vasi izvedo za načrt gradnje glampinga v bližini Takumijeve hiše, ki bi negativno vplival na lokalno oskrbo z vodo. Nameni agencije ogrozijo tako ekološko ravnovesje planote kot način življenja vaščanov, posledice pa močno vplivajo na Takumijevo življenje. Srebrnega leva za režijo je prejel Matteo Garrone za Io Capitano. Film o dveh mladih moških iz afriškega Senegala, ki želita pobegniti v Italijo, a ju na poti čakajo grozljive izkušnje, pa je – zahvala gre igralcu Seydouu Sarru – s festivala odšel še z nagrado žirije Marcello Mastroianni za najboljšega mladega igralca.

Veliko nagrado občinstva je prejel japonski film Evil does not exist. FOTO: Press

Z zlatim levom za življenjsko delo so ovenčali italijansko režiserko Liliano Cavani in igralca Tonyja Leung Chiu-waia iz Hongkonga.

Brez zvenečih imen

Nagrado Coppa Volpi za najboljšo igralko je žirija namenila ameriški igralki Cailee Spaeny za vlogo v biografskem filmu o ženi Elvisa Presleyja z naslovom Priscilla, ki ga je režirala Sofia Coppola. Na moškem polu pa je nagrado za najbolj izjemno igro osvojil ameriški igralec Peter Sarsgaard, ki je v drami Memory režiserja Michela Franca upodobil moškega z demenco.

Filmu Io Capitano sta šli dve odličji: srebrni lev za režijo in nagrada žirije Marcello Mastroianni za najboljšega mladega igralca. FOTO: Guglielmo Mangiapane, Reuters

Posebno nagrado žirije je prejel film Green Border Agnieszke Holland. Poljska režiserka v njem popisuje migrantsko krizo, ki je v zadnjih dveh letih izbruhnila na poljski meji z Belorusijo. Film je po projekciji požel veliko odobravanje kritikov, v domovini pa naletel na negativen odziv. Poljski minister za pravosodje Zbigniew Ziobro ga je primerjal z nacistično propagando, poljski notranji minister Mariusz Kaminski pa ga je označil za lažniv in »brutalen napad« na poljsko obmejno stražo.

Letošnjemu festivalu je sicer manjkalo nekaj zvezdniškega blišča, saj zaradi trajajoče stavke igralsko-scenarističnega ceha v Benetke ni bilo prenekaterega slavnega obraza. Med drugimi ni bilo ne Emme Stone, ki je zaigrala v letošnjem zmagovalnem filmu, ne Bradleyja Cooperja, ki se je pod film Maestro o dirigentu in skladatelju Leonardu Bernsteinu podpisal kot režiser in igralec.