V 97. letu starosti je umrl slovenski glasbenik

S Harmonikarskega Orkestra KD Prežihov Voranc so sporočili žalostno vest, da se za vedno poslovil Peter Jamer, njihov dolgoletni član, ki je prejel tudi častno Gallusovo značko, za več kot 40 let za udejstvovanja na glasbenem področju.

Ni bil pa aktiven le v kulturnem društvu, ampak je bil tudi najstarejši član PGD Kotlje.

»Zadnja leta je preživel v Koroškem domu starostnikov PE Slovenj Gradec, kjer je bil vedno vesel našega obiska in zvoka harmonike,« so sporočili z Orkestra KD Prežihov Voranc. in dodali, da je julija praznoval 96. rojstni dan.

Tudi v uredništvu družini izrekamo iskreno sožalje.