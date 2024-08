Slovenska različica velikega hita Brajde podira rekorde (VIDEO)

Skoraj ni Slovenca, ki v zadnjih mesecih ne bi vsaj enkrat slišal skladbe Brajde, hrvaške uspešnice Lime Lena in Alena Vitasovića, ki je očitno tako zelo nalezljiva, da je Slovenija dobila svojo različico. To je pred slabim mesecem v svet poslala priljubljena skupina Firbci. Takoj po ideji, da bi posneli slovenske Brajde, so stopili v kontakt z Alenom Klepčarjem in ta je slovensko besedilo iz rokava stresel v eni uri.

»Po izdaji hrvaške skladbe sem stopil v stik z Limo Lenom in mu predlagal duet Brajd v slovenskem jeziku. Ker se je odzval zelo pozitivno in že ob prvem poslušanju slovenske verzije začutil pesem, smo jo posneli v enem tednu,« nam je nedavno zaupal harmonikar Gašper Šinkovec.

V prvih 24 urah rekordnih 220.000 ljudi

Slovenske Brajde so v trenutku osvojile poslušalce in poslušalke, videospot pa si je v prvih 24 urah ogledalo rekordnih 220.000 ljudi.

Fantje pravijo, da so med snemanjem zelo uživali. »Snemalni dan bi lahko primerjali z žurko, ki traja od jutra do večera,« so strnili vtise o enem najbolj zabavnih snemanj, kar so jih doživeli.

Na sceni so tri leta in že podirajo rekorde. FOTO: arhiv skupine

Sicer pa so Firbci v zadnjem mesecu od izida videospota z ogledi presegli vse rekorde med ansambli in dokazali, da je harmonika še vedno pomemben del slovenske kulture, ki je pri srcu mladim in vsem mladim po duši. Do danes si je namreč videospot, v katerem lahko vidimo tudi Urško Vučak Markež, ogledalo več kot dva milijona ljudi.