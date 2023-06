To pevsko zvezdo so napadle glivice, med nastopi nosi posebno perilo

Neprijetni, zoprno srbeči izpuščaji okoli dimelj, na notranji strani stegen in celo v reži med zadnjičnima okroglinama. S to neprijetnostjo, ki jo povzročajo glivice, se najpogosteje srečujejo športniki in pubertetniški dečki, precej pogosto prizadene tudi ljudi s preveliko težo, in ušla ji ni niti Adele.

Lasvegaški koncerti so jo obudili v življenje. FOTO: Osebni arhiv

Za nastope, na katerih mora biti kot iz škatlice, se namreč stlači v tesno spodnje perilo za oblikovanje telesa, vanjo so uperjene žgoče odrske luči, zaradi kombinacije obojega pa se pevka med vsakokratnim nastopom koplje v znoju. »Prekleto, nujno potrebujem brisačo. Znojim se kot pujs!« je priznala kar sredi nastopa. A kot že to ne bi bilo bolj iskreno, kot bi večina pričakovala od brezhibno urejene pevke, je šla britanska zvezdnica že naslednjo sekundo še nekaj velikanskih korakov v svoji iskrenosti naprej. »Zaradi tega sem dobila srbečico športnikov. Verjetno sem nekoliko nevedna, a do zdaj sploh vedela nisem, da ta glivična okužba obstaja.«

Prestara za žuriranje Svoje dni je Adele uživala v divjih zabavah, ki so se zavlekle tudi v jutro. A čeprav si del nje tega še vedno želi, je spoznala, da je za tako brezglavo veseljačenje žal že nekoliko prestara. »Zadnjič sem s prijateljicami žurirala vso noč in šla v posteljo šele ob devetih zjutraj. Celonočni žuri so zabavni, a tega preprosto ne zmorem več. Prestara sem. V postelji želim biti ob devetih zvečer, ne ob devetih zjutraj!« Pri tem se je spomnila še nedavnih počitnic v Dominikanski republiki, kjer je zavila v karaoke bar, na ves glas dolge štiri ure pela skladbo za skladbo in skoraj ostala brez glasu. »Povsem hripava sem bila, kar me je precej prestrašilo. Še dva dneva po tem si nisem upala črhniti niti besedice.«

Adele je pred tremi leti s svojih precej polnih oblin oklestila približno 50 kilogramov in se iz debeluške spremenila v suhico. Vseeno s perilom za oblikovanje telesa poskrbi, da vse stoji na svojem mestu, da nikjer ni niti milimetra preveč. »Med nastopi moram seveda nositi to tesno perilo, da mi koncertne obleke stojijo kot ulite. A ker se tudi močno potim, zaradi tega perila znoj nikamor ne more odteči ali izpuhteti. V bistvu se pacam v lastnem znoju, zaradi česar so se mi na teh skritih, zasebnih delih – tako mi je razložil zdravnik – razvile glivice. In ker to večinoma prizadene športnike, sem očitno prava športnica!«

Danes živi umirjeno in večino časa preživi s sinom in partnerjem Richem Paulom. FOTO: Osebni arhiv

Po lastni izbiri

Adele, ki se je s približno 193 milijoni evrov težkim premoženjem zavihtela med deseterico najbogatejših Britancev, mlajših od 35 let, je marca, po svojem zadnjem lasvegaškem nastopu, sicer najavila, da bo podaljšala svoje bivanje in nastopanje v igralniški prestolnici sveta, kockarskem Las Vegasu. Kajti čeprav začetek ni bil ravno obetaven, saj je svoj prvi tamkajšnji koncert lanskega januarja zaradi covida morala objokana odpovedati, so ji koncerti ob koncih tedna v lasvegaškem hotelu Caesars Palace nato vdahnili novo življenje.

V Las Vegasu spet razveseljuje svoje oboževalce, od tega meseca pa do novembra. FOTO: Pa Images/instarimages.com

»Tu se počutim varno. Moje življenje tu je precej neopazno in neznatno, popolno nasprotje tega, kako sem živela v mlajših letih. Bolj je namreč cvetela moja kariera, bolj tesnobna in prestrašena sem postajala. A tukaj svojega doma skoraj ne zapustim, in to po lastni izbiri. Večinoma se družim s sinom, partnerjem in našimi psi, kramljam z gospodinjo. Mirno in skoraj dolgočasno, torej. Ob petkih in sobotah pa me nato čakajo koncerti, ki se jih izjemno veselim. Tedaj imam skoraj občutek, da se pripravljam na žuriranje s prijateljicami. Ti koncerti so me obudili v življenje!« je dejala Adele in še dodala, da je bilo bivanje v Las Vegasu nedvomno vrhunec njene kariere. »Pred nastopi me običajno malce zvije trema. A tu, v Las Vegasu, o tesnobnosti ni bilo niti sledu. Le uživala sem.« Nič čudnega torej, da je sklenila podaljšati svojo pogodbo. No, manjšo vlogo je verjetno igralo tudi dejstvo, da so ji za vsak večer ponudili milijonski honorar, kar je dvakratnik tega, kar je običajno zaslužila.