To je bil Eldin in Anin koncert presežkov (FOTO)

Njune melodije so odmevale ob spremljavi tria, v katerem so nastopili Miran Juvan (klaviature), Jože Hauko (bas kitara) in Peter Ogrinc (bobni). Nastopil je še Ansambel Simona Bučarja, ko so članice in člani skupaj z Eldo za uvod zapeli uspešnico Klic srca.

Srečko Čož, ki je pripravil koncert, je bil izjemno zadovoljen.

»To je bil večer presežkov, poln izjemne energije, čustev, veselja in tudi kančka žalosti,« je po koncertu povedal Srečko Čož, ki je s Turističnim društvom Zadvor organiziral koncert. »Elda Viler je še enkrat dokazala, da je izjemna pevka. Ana Dežman je bila odlična, z vrsto presežkov, in spet se je pokazalo, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Slišali smo znane in priljubljene skladbe starih mojstrov skladanja in poetov, ko so še pisali besedila za takratno slovensko zabavno glasbo, za popevke, ki jih danes skorajda ni več. Ana Dežman je med drugim zapela eno od uspešnic Arethe Franklin, tako doživeto, da je vsem v dvorani vzelo sapo.« Elda, ki je decembra lani dopolnila 80 let, je povedala: »Vesela sem, da imam naslednico, hčerko Ano Dežman, ki uspešno nadaljuje mojo šest desetletij dolgo glasbeno pot.« Ponosna je tudi na knjigo, ki je izšla lani, opisuje pa dogodke, vesele in žalostne, ki jih je doživljala tako na odrih kot v zasebnem življenju. Ana je dokazala, da je izjemna pevka z bogato operno izkušnjo in enkratno potjo na področju zabavne glasbe. Štirikrat je nastopila na festivalu Slovenska popevka, leta 2001 na Festivalu narečnih popevk, kjer je s skladbo Oj, uatrak muj osvojila nagrado strokovne žirije za najboljšo izvedbo. Med letoma 2002 in 2004 je trikrat nastopila na Emi.

Tudi po koncertu srečna in nasmejana

Zadovoljni in srečni po skupnem nastopu FOTOGRAFIJE: PRIMOŽ HIENG

Ana Dežman uspešno nadaljuje Eldino šest desetletij dolgo glasbeno pot.

Že takoj ob začetku koncerta je Elda povedala zgodbo iz domače Koštabone. Rada je pela pri odprtem oknu, z velikim veseljem pa jo je poslušal Alojz Kocjančič, duhovnik, pesnik in pisatelj iz bližnjega Kubeda v slovenski Istri, ki je v Koštaboni maševal od leta 1938 do 1963. Rada je zapela Avsenikovo pesem Tam, kjer murke cveto, Kocjančič pa ji je predlagal, naj namesto murk zapoje oljke, torej Tam, kjer oljke cveto. In pesem je na koncertu z nekoliko prirejenim besedilom tudi zapela.

»To je bil izjemen glasbeni dogodek, ki bo še dolgo ostal v spominu,« smo lahko slišali po koncertu, na katerem so med drugim prodajali knjigo o Eldinem življenju. Obiskovalci in hkrati kupci njene knjige so se postavili v vrsto in čakali, da jim je pevka napisala nekaj lepih misli, ki bodo bralce spominjale na izjemen glasbeni dogodek.