Tinkara Fortuna si je izpolnila veliko željo (VIDEO)

Energična Tinkara Fortuna je mamica treh deklic, širši javnosti znana kot članica glasbene skupine Bepop, v zadnjih letih pa tudi kot avtorica otroških knjig in ustvarjalka vsebin za otroke. Po rojstvu prve hčerke leta 2005 se je v njej prebudila želja po albumu otroških pesmi, a je morala ideja očitno dozoreti in počakati na pravi trenutek. Leto 2024 je tisto, ko po štirih izdanih otroških slikanicah v svet pošilja prvo avtorsko otroško pesem z naslovom Počitnice, za katero je bila narejena tudi plesna koreografija.

Brez njenih sopotnic iz skupine Bepop in prijateljic Alenke in Ane ne bi šlo. FOTO: osebni arhiv

»Očitno je res, kar pravijo, da če je nekaj narejeno s srcem in strastjo, se potem vse postavi na pravo mesto. In te moje Počitnice so vse to, predvsem pa moj velik ponos in začetek nečesa lepega v letu 2024,« pravi Tinkara in se zahvali Zvonetu Tomcu, ki je ustvaril aranžma, predvsem pa je verjel vanjo in jo izzval, da se je prvič sama lotila besedila in melodije.

»Nastale so Počitnice in v glavi so že tudi nove rime za prihodnje pesmice. Obljubim, da je to moja prva plesna otroška pesem, nikakor pa ne zadnja. Moj cilj je otroški album s plesnimi pesmicami, ki bo sledil v prihodnjih letih in je edina logična nadgradnja mojih slikanic in druženj z otroki na različnih prireditvah. Vem, da je moje poslanstvo poleg materinstva tudi delo z otroki, zato se zelo veselim vseh nadaljnjih korakov,« je ob izidu pesmi misli strnila glasbenica.

Sodelovalo skoraj 600 otrok

Pesem je posneta tudi v japonščini. Besedilo je prevedla pevka Špela Jezovšek - Stella, ki je pesem tudi zapela, Tinkara pa jo že načrtuje posneti vsaj še v angleščini in španščini, saj meni, da gre melodija odlično v uho in bi jo sprejeli tudi otroci drugih držav. Ekipa je posnela zanimiv videospot, v katerem se pojavi skoraj 600 otrok, sodelovali so tudi številni Tinkarini prijatelji in pevski kolegi: njeni prijateljici in sopotnici iz skupine Bepop Ana Praznik in Alenka Husić, Denis Porčič - Chorchyp, Natka Geržina in njeni plesalci, pevec Sebastian in njegovi plesalci, Špela Jezovšek - Stella ter številni drugi. V njem opazimo tudi vse tri Tinkarine hčerke, nekaj kadrov pa so posneli v Celju na igrišču Luke Dončića.