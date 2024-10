Tina Marinšek je na začetku nove poti

Od zadnjega koncerta Tine Marinšek, ki jo širša javnost pozna kot nekdanjo pevko skupine Tabu, je minilo devet let. Njen topli in unikatni vokal nas bo znova pobožal na kar treh koncertih, ki se jih glasbenica veseli kot majhna deklica. Z najbližjimi sodelavci, to so Daniel Vezoja na kitari, Dejan Slak na basu, Marko Grubar na bobnih in Romina Ponti na klaviaturah, je ustvarila zelo osebno ter iskreno zgodbo in jo zapakirala v album s 13 skladbami, na katerega je uvrstila tudi štiri zadnje single Moja duša pes, Protistrup, Poveljnik in Umazane posode.

»Album ima zimski pridih, koncerti pa bodo trije, saj eden enostavno ni dovolj. Morda sem v to zgodbo vstopila preveč samozavestno, a vse, kar si želim, je, da bi ljudem predstavila, kar sem ustvarjala v zadnjih letih,« se pevka veseli velike vrnitve na odre. V obdobju, ko se je umaknila, je ustvarila zelo oseben album in ga naslovila Potovalka. »V njej se skriva vse, kar vsak izmed nas potrebuje na svojem potovanju. Sem zelo neposreden človek, kar se zagotovo čuti na albumu. Na njem bodo ljudje spoznali pravo Tino. Mene v trenutnem obdobju,« je iskrena.

Napake potrebujemo za rast

V njenem računalniku je ogromno pesmi. »Sprva sem le pisala, nato pa sem še poprijela za kitaro, čeprav nikoli prej nisem igrala nobenega inštrumenta. Če sem povsem iskrena, lahko rečem, da sem vse začela na novo. Že prej sem napisala kakšno besedilo, a še nikoli nisem ničesar napisala iz nič in povsem sama. Hvaležna sem za čas in prostor, ki sem ga imela, da lahko zdaj končno predstavim svojo zgodbo. Predvsem pa sem ponosna nase, da sem učenka, lačna znanja. Glasba je galaksija, ki ponuja neskončno možnosti,« še pove.

Tina bo v treh večerih v celoti zapela skladbe z albuma in z zasedbo, ki je prvenec posnela. FOTOGRAFIJI: Ksenija Mikor

Njene vrnitve so veseli tako oboževalci kot glasbeni kolegi. »Njihova podpora mi veliko pomeni. Večinoma sem ustvarjala sama in posledično sem bila pogosto v dvomih ter si zastavljala vprašanja, kaj sploh počnem,« se zasmeji. Zdaj, ko je pripravljena na začetek svoje novi poti, si je oddahnila. »To sem prava jaz in ni se mi treba več ukvarjati s pričakovanji drugih. Na albumu bo verjetno veliko napak, a tudi te so del osebnostne rasti,« doda.

Vesela komentarjev glasbenikov

Tina že nekaj let živi v Beli krajini, ki jo navdihuje in pomirja. »Živela sem na različnih koncih Slovenije, saj na vsakih nekaj let rada zamenjam lokacijo. Rada si poiščem miren kraj, kjer sem obkrožena z naravo. Včasih se mi zdi, da se ne zavedamo, v kako krasni državi živimo. Prevozila sem jo po dolgem in počez, a še vedno nisem videla mnogih krajev, nekateri pa me denimo vedno znova osupnejo. Premalo poznamo to našo žepno državo, ki veliko ponuja,« pravi glasbenica.

V nasprotju z mnogo glasbenimi kolegi, ki družbena omrežja večino časa izkoriščajo za promocijo, so Tinine objave nekoliko sramežljive in prav nič vsiljive. V njih razkriva skladbe, ki jih bo kmalu zapela v živo. »Včasih se na spletu počutim kot prava vsiljivka. Ko želim ljudem sporočiti, naj bodo pozorni name, me še vedno preplavljajo nenavadni občutki,« se namuzne. Prvenec ji je dal krila, pohvale ljudi, ki jih zelo ceni, pa tudi. »Najbolj sem vesela, ko glasbeniki komentirajo, da imam 'komade'. Tega sem si najbolj želela. Da ljudje začutijo moje pesmi. Vsaka izmed njih nosi posebno sporočilo.«