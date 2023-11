Taylor Swift pretresena ob smrti oboževalke: obiskovalci jezni, ker niso dovolili plastenk

Varnost in dobro počutje njenih oboževalcev ter njene ekipe sta najpomembnejša, je pribila ameriška zvezdnica Taylor Swift, še vedno pretresena zaradi smrti oboževalke. Koncert, s katerim je v soboto hotela razveseliti svoje številne privržence v Riu de Janeiru, bo drevi, pevka pa upa, da bo peklenska vročina (namerili so kar 42,5 stopinje Celzija) nekoliko popustila in omogočila nemoteno izvedbo spektakla.

Brazilsko velemesto se spopada s hudo vročino. FOTO: Pilar Olivares/Reuters

40 minut oživljanja

Petkov koncert Swiftove je očrnila tragedija, ko se je 23-letna Ana Clara Benevides, ki se je dogodka udeležila v družbi sestrične, v gneči in neznosni vročini zgrudila. Reševalci naj bi jo kar 40 minut oživljali na stadionu, v reševalnem vozilu naj bi doživela še en srčni zastoj in pozneje v bolnišnici umrla.

V Braziliji naj bi v sklopu turneje The Eras Tour nastopila skupno šestkrat, od tega kar trikrat v Riu de Janeiru.

Točen vzrok smrti še ni znan, potrdila ga bo obdukcija, za zdaj pa kaže, da naj bi doživela srčni zastoj. Obiskovalci so pozneje bentili, da jim organizatorji niso dovolili vnosa plastenk na stadion, ali so pravila zaradi petkove tragedije omehčali, pa ni znano; zdravstvene težave naj bi imelo več obiskovalcev koncerta, več naj bi jih izgubilo zavest in bruhalo.

Visoke temperature so mnogim povzročile zdravstvene težave. FOTO: Pilar Olivares/Reuters

Rio de Janeiro je, kot rečeno, v primežu neznosno visokih temperatur, številni prebivalci v metropoli pa so brez električne energije. Swiftova je družini 23-letnice izrekla sožalje in izrazila obžalovanje ter se zavezala, da bo storila vse, kar je v njeni moči, za varno izvedbo nadaljnjih koncertov. V Braziliji naj bi v sklopu turneje The Eras Tour nastopila skupno šestkrat, od tega kar trikrat v Riu de Janeiru, kjer so vse koncerte razprodali, evropski del naj bi začela maja v Parizu.