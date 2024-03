Ta z več oskarji nagrajeni film so končno prikazali tudi v tej državi (FOTO)

Z več oskarji nagrajeni film Oppenheimer o očetu atomske bombe so naposled le začeli predvajati tudi v japonskih kinematografih. Na Japonskem, kjer je tematika atomske bombe zelo občutljiva in čustvena, so ga začeli predvajati prav danes.

V velikem kinematografu v središču Tokia, kjer danes predvajajo Oppenheimerja, sicer ni opaznega promocijskega materiala, kot bi ga lahko pričakovali za veliko svetovno filmsko uspešnico. Film, ki je bil posnet s proračunom 100 milijonov ameriških dolarjev in je v kinematografske blagajne po vsem svetu prinesel skoraj milijardo dolarjev, oglašuje le majhen plakat.

Oppenheimerja več mesecev ni bilo v japonskih kinematografih

V ZDA in številnih drugih državah po svetu so film Oppenheimer začeli predvajati lani poleti, istočasno s filmom Barbie, kar je vzpodbudilo nastanek skovanke Barbenheimer. A medtem ko so Barbie na Japonskem začeli predvajati avgusta lani, Oppenheimerja več mesecev ni bilo v japonskih kinematografih.

Zakaj je temu tako, uradno niso nikoli pojasnili, je pa to vzpodbudilo ugibanja, da je bil film preveč kontroverzen, da bi ga predvajali na Japonskem kot edini državi, ki je kdajkoli med vojno utrpela jedrski napad. Prav iz tega razloga so se morda japonski distributerji odločili, da filma ne bodo prikazovali poleti ob obletnicah napadov.

FOTO: Yuichi Yamazaki Afp