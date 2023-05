Ta slovenski smučarski skakalec je povezal šport in glasbo (FOTO)

Naš orel Žiga Jelar je še pred koncem minule smučarskoskakalne sezone, natančneje 16. februarja, izdal glasbeni prvenec z naslovom Brez pravil. Na album je uvrstil deset skladb, veliko pozornosti pa je pritegnila pesem z naslovom Zakaj gorijo solze, ki jo je, kot je razkril, posvetil vsem ljudem s posebnimi potrebami. Med temi je tudi njegova sestra Sara, s katero je odraščal in tako tudi sam občutil, s kakšnimi izzivi in predsodki se soočajo ljudje s posebnimi potrebami. Za to pesem je Žiga napisal tako melodijo kot besedilo, v njej pa igra kitaro. Kot je še dejal vrhunski skakalec in glasbenik, je to njegovo življenje na neki način zaznamovalo, njemu pa odprlo drugačen pogled na svet.

1. junija ga v prečudovitem ambientu kranjskega gradu Khislstein čaka prvi samostojni koncert.

»S to pesmijo želim vsem približati ljubeznivost, srčnost, iskrenost in empatijo teh ljudi,« je ob izidu skladbe povedal Žiga, ki je z režiserjem Rokom Mavrom zanjo v kranjskem Prešernovem gledališču posnel videospot, v katerem je eno od vlog odigral Tristan, fant z downovim sindromom. Celotni album pa bo Jelar predstavil na prvem samostojnem koncertu v četrtek, 1. junija, na gradu Khislstein v Kranju, kjer se mu bodo na odru pridružili številni glasbeni prijatelji. Čeprav sam bistveno več časa preživi na smučeh in skakalnici kot na glasbenih odrih, pa mu slednji niso tuji. Lani je, denimo, kot gost presenečenja nastopil na koncertu Jana Plestenjaka v Stožicah, na svetovnem prvenstvu Planica 2023 je na odru v Kranjski Gori stal z Rokom Ferengjo in Rok'n'bandom, nenačrtovano pa je muziciral s skupino Big Foot Mama, Gadi, Fehtarji, Ansamblom Saša Avsenika in drugimi. Na svojem prvem samostojnem koncertu se bodo tako Žigi pridružili številni znani glasbeni prijatelji, a njihova imena ostajajo zavita v tančico skrivnosti.

Svetovni smučarski prvak je za nekaj časa slekel kombinezon.

»Jih bom pa v prihodnjih tednih postopoma predstavljal na družbenih omrežjih,« pravi Jelar. Zagotovo bodo ob njem njegovi »stalni« glasbeni sodelavci, denimo Marko Hrvatin, Jure Rozman, Jan Baruca, Monika Avsenik, Mitja Bobič in Miha Gorše, pod vodstvom Anžeta Langusa Petroviča. Kot rečeno je Žiga vrhunski športnik, glasba pa je rezervirana za prosti čas. A bi se tako enemu kot drugemu težko odpovedal, zato glasba pride na vrsto prav zdaj, ko se intenzivni treningi še niso začeli. Njegova glasbena pot je prav tako polna izzivov, a po njej stopa s srcem in zato mu volje in zagona ne manjka. Ljubezen do glasbe je namreč prav tako negoval od mladih nog, ko so njegovi najbližji hitro spoznali, da premore tudi glasbeni talent. Pri petih letih je dobil prvo pravo diatonično harmoniko, odtlej so glasba in tudi drugi inštrumenti prav tako del njegovega vsakdana. Zaključil je tudi glasbeno šolo, se naučil igrati kitaro in klavir, zato je naslov prvenca Brez pravil več kot pravšnji.