Ta slovenska skupina je na novi glasbeni poti (VIDEO)

Aljaž Kolarič, Denis Godec, Jasmin Gavez, Kristijan Markež in Miran Zorko, ki sestavljajo skupino Petovia, so se odločili, da se preizkusijo v nekoliko drugačnih glasbenih vodah, kot smo jih bili vajeni še do lani. Fantje so bili namreč člani narodno-zabavnega ansambla, odslej pa se bodo bolj posvečali zabavnim ritmom. Čeprav, pravijo, v srcih ohranjajo tudi ljubezen do narodno-zabavne glasbe in to ne pomeni, da ne bodo še kdaj vzeli v roke tudi harmonike. Na začetku leta so posneli priredbo tuje, avstrijske pesmi, z originalnim naslovom Was für ein Tag, avtorja Maria Strangerja, ki so jo s pomočjo odlične tekstopiske Vere Šolinc prevedli v slovenščino in ji dali naslov Spet je nov dan. Še pred poletjem pa so posneli tudi prvo lastno skladbo z naslovom Ljubiva se, s katero odpirajo, kot pravijo, novo poglavje. »V to skladbo smo ujeli veliko ljubezenskih emocij in občutkov. Ljubezen nas spremlja na vsakem koraku življenja, zato smo dolžni poskrbeti za to, da nam nikoli ne bo žal za neizrečene besede, neizražena čustva, nepodeljene objeme in za sanje, ki jih nismo upali sanjati,« sporočajo fantje, ki so posneli tudi videospot, v katerem so kot glavno igralko angažirali Majo Harb. Videospot so posneli v najstarejšem slovenskem mestu, na Ptuju, od koder fantje prihajajo, in menda je bilo na snemanju precej glasno, saj so se po ptujskih ulicah vozili s športnim lepotcem po imenu Lamborghini.