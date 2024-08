Ta priznani pianist se vrača v Slovenijo

26. avgusta ob 20.30 bo v ljubljanskih Križankah v okviru 72. Ljubljana Festivala potekala premierna izvedba skladb z novega albuma skupine Bossa de Novo, na odru pa bodo moči združili z enim najboljših brazilskih aranžerjev, producentov in pianistov Césarjem Camargom Marianom. Prvi singel bossa nove, ki je dosegel mednarodno priljubljenost, je bil The Girl from Ipanema, ki je izšel leta 1964. Čeprav je jazzovska skupina povsem zvesta uveljavljenim standardom, vanje vnaša lokalne prvine, med katerimi so slovenske pesmi, različne popularne popevke, večjezičnost in tudi specifičen zvok, ki izhaja iz lastne glasbene senzibilnosti. Na poletnem festivalu nastopa že drugo leto zapored, tokrat pa so pripravili koncert ob premieri novega albuma, ki bo vseboval štirinajst skladb. Tudi letos se je na njihovo povabilo odzval brazilski glasbenik César Camargo Mariano, ki jih bo spremljal na klavirju. Za svoje ustvarjalno delo je prejel številne nagrade, med katerimi še posebno izstopa njegov latinski grammy za življenjske dosežke, ki ga je prejel leta 2006. Prva izdaja albuma skupine Bossa de Novo bo poklon Ljubljana Festivalu za vso podporo, zasedba pa bo predstavila tudi povsem novo skladbo.