Števerjanski festival ohranja tradicijo (FOTO)

Na letošnjem 52. festivalu narodnozabavne glasbe med borovci v Števerjanu, ki ga organizira tamkajšnje zelo aktivno Slovensko kulturno in prosvetno društvo Frančišek B. Sedej, je nastopilo le osem ansamblov, vsi v enem večeru, ko so razglasili tudi najboljše.

Minula leta je ta festival trajal kar tri dni, s predfestivalskima večeroma v petek in soboto ter velikim nedeljskim finalom, saj se je nanj prijavilo več kot dvajset ansamblov. Letos pa so organizatorji prejeli osem prijav, zato so se na odru zvrstili v enem večeru. Nastopili so ansambli Direkt, Občutek, Zaplet, Grešni muzikanti, Kvinta, Briški kvintet, Istrski fantje in Ansambel Gašperja Mirnika.

Nagrado za debitanta in obenem drugo mesto strokovne komisije si je priigral ansambel Zaplet. FOTOGRAFIJE: MMC F. B. Sedej

Predstavili so se s po eno skladbo iz zakladnice slovenske narodnozabavne glasbe ter lastno, še ne javno predvajano.

Vsi so se predstavili s po eno skladbo iz zakladnice slovenske narodnozabavne glasbe ter lastno, še ne javno predvajano skladbo, njihove nastope pa je skrbno poslušala strokovna komisija, v kateri so bili Marijana Mlinar, Hanzi Kežar, Patrick Quaggiato, Nikolaj Pintar (kot predstavnik društva), Jani Rednak, Mike Orešar in Igor Podpečan. Vsa besedila je poslušala in ocenila komisija za besedilo, v kateri so bili Costanza Frandolic, Marija Kostnapfel in Martina Valentinčič (kot predstavnica društva). Obema komisijama je predsedoval predsednik društva Frančišek B. Sedej Matija Corsi; v nagovoru je poudaril pomen festivala, ki ga bodo zamejci ohranjali še naprej.

Najbolje so se predstavili povratniki, ki so bili v Števerjanu že lani. To je Ansambel Gašperja Mirnika, ki je iz zakladnice izbral skladbo Zakladi Slovenije, za svojo lastno z naslovom Muzika, katere avtor je v celoti Damjan Pasarič, pa prejel najvišje število točk strokovne komisije, ki je ocenjevala glasbo, in tako postal absolutni zmagovalec letošnjega festivala. Na drugo mesto se je uvrstil ansambel Zaplet, ki se je predstavil z lastno skladbo Zapleteno dekle, na tretje pa Briški kvintet z lastno skladbo Slovenska pesem. Obenem je ansambel Zaplet prejel nagrado kot najboljši debitant, Damjan Pasarič pa je bil, kot rečeno, nagrajen za najboljšo melodijo pesmi Muzika, ki jo je zaigral zmagovalni Ansambel Gašperja Mirnika.

Ansambel Gašperja Mirnika je absolutni zmagovalec.

Briški kvintet je osvojil tretje mesto po mnenju strokovne komisije, ki je ocenjevala melodije.

8 ansamblov je nastopilo na letošnjem festivalu.

Nagrado za najboljše besedilo skladbe z naslovom Na tej zemlji istrski, ki so jo izvedli Istrski fantje, sta prejela avtorja Gregor Rožič in Zmago Glavaš, Istrski fantje pa so prejeli tudi nagrado občinstva, ki je ocenjevalo izključno izvedbo skladbe iz zakladnice. Predstavili ga bomo v prihodnjih tednih. Festival v Števerjanu sta povezovala igralec Primož Forte in tajnica domačega društva F. B. Sedej Stefania Beretta.